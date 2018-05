Edith González regresa a las telenovelas a un año de posar si cabello

El cáncer había forzado a la actriz alejarse de la televisión

Fue a finales de abril del 2017 cuando Edith González se mostró tal cual en una portada de revista sin cabello. La actriz conocida por telenovelas como “Corazón salvaje” y “Salomé” habló a detalle del tratamiento de cáncer al que se sometió.

Tras un año la actriz ya está lista para volver a la pantalla chica y lo hará en una telenovela de corte cómico, “Tres Familias”. El proyecto de TV Azteca ha sido un éxito en la televisora mexicana por las divertidas situaciones en las que se involucran los personajes principales.

Carlos Espejel es uno de los protagonistas de la serie y fue el quien invitó a González a una participación especial.

“De repente llega [Espejel] y me pregunta si entraría a Tres familas, y encantada le dije que sí. Me gustan villanas como estas, porque generalmente las villanas de telenovela son muy tontas. Me entusiasma regresar a trabajar con un gran equipo. ¡Esta es mi vida!”, dijo la actriz de acuerdo a SDP.