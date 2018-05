Tamaulipas demanda a policías federales… ¡por custodiar caravana sospechosa!

Los agentes evitaron que funcionarios revisaran seis unidades

MEXICO.- La persecución a seis trailers en una carretera en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, porque los conductores no quisieron detenerse para una inspección de mercancías que realizaba el gobierno del estado ha puesto en evidencia el calvario que pueden vivir los funcionarios públicos que quieren cumplir la ley cuando a la vez otros los obstaculizan.

Según las autoridades tamaulipecas que presentaron una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República, los policías federales Julián Rosales y otro cuyo nombre se desconoce pero apodan “El Rojo’’ impidieron a los inspectores Juan Manuel Terán, José Gossio y Oscar Hernández, de la Secretaria de Finanzas, revisar los camiones.

La zona fronteriza donde ocurrieron los hechos plasmados en en el oficio DJI-020518-1563 del gobierno estatal (del que este diario tiene copia) es un punto delicado para la seguridad nacional, un vaivén de indocumentados, mercancías, armas y droga. Fue ahí donde secuestraron y asesinaron a 72 migrantes en 2011.

La denuncia que presentó Tamaulipas contra los federales detalla que la madrugada del pasado 1 de mayo, cuando los funcionarios estatales se encontraban en el kilómetro 202 de la carretera Cd. Victoria – Matamoros e intentaron frenar a la caravana de vehículos pero éstos aumentaron la velocidad.

“Tuvimos que hacernos a un lado para evitar ser arrollados por los camiones’’, declaró Terán.

Los estatales corrieron entonces hacia su camioneta oficial para perseguirlos y ahí se dieron cuenta que una patrulla se había estacionado detrás de ellos. El policía federal Julián Rosales se acercó para moverla, pero muy lento, con calma, como si estuviera en una cafetería y no hubiera tiempo que perder.

Cuando al fin la hizo a un lado, los sospechosos ya iban lejos. Aún así pudieron alcanzarlos. Otra patrulla Marca Dodge con número 14424 iba tras ellos. Al principio, los inspectores pensaron que la Policía Federal iba a detener a la caravana rebelde, pero, al percatarse de que no, la rebasaron y así vieron que al frente iba otra unidad de la PF.

¡Practicamente iban custodiando a los trailers con placas nacionales e internacionales!

La patrulla federal de vanguardia pidió a los funcionarios estatales que se detuvieran y así el oficial de apodo “Rojo” estalló contra uno de ellos. ”Mira guey no te metas en esto, porque no te compete y si llegan a parar estos tractos, va a valer madre y no nada más yo voy a perder, si a mí me chingan, a ustedes también se los van a chingar”.

Después los dejó seguir a los trailers, otra vez rumbo a Ciudad Victoria, al ejido Las Norias. Los estatales vieron que tres de los seis trailers regresaban otra vez rumbo a San Fernando y ellos también retornaron hasta que a la altura del restaurante “El Burgueño” observaron al federal Rosales hablar con el copiloto de uno de los trailers quien arrancó el camino .

Sólo llevan cartón- dijo Rosales. Si siguen se los va a llevar la chingada.

Así comenzaron a alejarse los tractocamiones hasta perderse. Otra vez.

RESPUESTA DE LA FEDERACION

El secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete ordenó a la secretaría de Asuntos Internos de la PF indagar a los policías implicados, por lo que recibirían sanciones adminstrativas. La PGR, deberá investigar el lado penal.