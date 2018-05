Víctor Manuelle y Farruko siguen en problemas: Alcalde de Medellín arremete contra ellos

‪Carta abierta a @farrukoofficial y @victormanuelleonline ! Ni la ilegalidad, ni el narcotráfico, ni la violencia contra la mujer es un juego. Respeto por Medellín. Como mínimo esperamos de ustedes una disculpa pública con nuestra ciudad y con las mujeres. ‬

A post shared by Federico Gutiérrez (@ficogutierrez) on May 3, 2018 at 4:54am PDT