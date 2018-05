¿Has estado tomando ese medicamento durante mucho tiempo?

Más de un tercio de los estadounidenses de más de 55 años toma 5 o más medicamentos recetados con regularidad, y el 9% toma 10 o más medicamentos, según una encuesta nacional de Consumer Reports publicada a principios de este año.

Es posible que necesites tomar algunos medicamentos a largo plazo para ayudar a controlar afecciones crónicas como la diabetes y la presión arterial alta. Pero, este podría no ser el caso con otros medicamentos, cuyo uso durante mucho tiempo puede ser perjudicial. “Las personas a menudo toman medicamentos que en algún momento les ayudaron, pero ya no los necesitan”, dice Michael Steinman, M.D., geriatra y profesor de medicina de la Universidad de California en San Francisco. “Algunos son más efectivos y más seguros cuando se utilizan durante un período de tiempo específico y limitado”.

Los expertos recomiendan que revises año con año todos tus medicamentos (incluidos los medicamentos y suplementos de venta libre) con tu médico de atención primaria y especialistas para determinar si las dosis deben ajustarse o si puedes dejar algunos medicamentos por completo. (Nunca suspendas un medicamento sin el consentimiento de tu médico).

“Si no le preguntas a tu médico por qué necesitas algunos de estos medicamentos, es posible que los llegues a tomar indefinidamente cuando ya no los necesitas”, dice Steinman. A continuación, encontrarás 4 tipos de medicamentos que a menudo se toman durante largos períodos de tiempo, pero que no se debería hacer.