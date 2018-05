Aficionados de Chivas amenazan a Vergara por la venta de Pizarro

Fanáticos convocan a un boicot en contra del dueño del Club Guadalajara

Grupos de aficionados rojiblancos convocaron ayer a un boicot a Jorge Vergara si Rodolfo Pizarro se va de las Chivas.

Molestos por la forma en que el equipo se está desmantelando y ante la cantada salida de Pizarro al Monterrey, los aficionados del chiverío llamaron a un boicot comercial contra el dueño del equipo, a través de redes sociales.

Con mensajes a través de Twitter dirigidos a Vergara, los rojiblancos pidieron al resto de los aficionados que, en caso de concretarse la venta del pase del volante, no renueven su Chivabono, no se suscriban a Chivas TV, no compren el jersey del equipo, no asistan al Estadio Akron ni consuman productos de los patrocinadores del Rebaño.

Con los hashtags #PizarroNoSeVende y #LosÍdolosNoSeTocan, los fans rojiblancos pidieron la continuidad del jugador, quien en un año con las Chivas se ganó el corazón de la afición con sus goles.

Los aficionados pidieron respeto y compromiso a su directiva, pues consideran que siempre han apoyado al club.

La semana pasada, Pizarro dejó a entrever que saldría del equipo y posteriormente se confirmó que el Monterrey es el principal candidato para contratarlo, siempre y cuando no reciba una buena oferta del futbol de Europa.