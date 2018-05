Trump muestra los dientes a la prensa y amenaza como un dictador

Si bien la relación del presidente Donald Trump con la prensa no ha sido para nada cordial durante su gobierno, su úlitmo pronunciamiento en las redes sociales mandó un baldado de agua fría a los defensores de la prensa libre en EEUU.

Trump sugirió hoy la posibilidad de retirar las credenciales de la Casa Blanca a los medios de comunicación que él considera que están informando negativamente sobre su Administración, y aseguró que las “noticias falsas” están “trabajando horas extras” contra él.

“¿Por qué trabajamos tan duro para trabajar con los medios cuando están corruptos? ¿Retiramos credenciales?”, escribió el mandatario a través de su cuenta de la red social Twitter.}

The Fake News is working overtime. Just reported that, despite the tremendous success we are having with the economy & all things else, 91% of the Network News about me is negative (Fake). Why do we work so hard in working with the media when it is corrupt? Take away credentials?

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2018