El musical de “Frozen” llegará a Hollywood en 2019

Los Ángeles será una de las primeras paradas de la gira nacional del popular musical de Broadway

Elsa, Anna, Olaf y compañía trasladarán sus cantos al Hollywood Pantages de Los Ángeles durante la temporada 2019-2020, tras conquistar Broadway con el musical Frozen, inspirado en la película homónima de animación de Disney.

Los Ángeles será así una de las primeras paradas la esperada gira nacional del musical, nominado a varios premios Tony, la cual comenzará en otoño de 2019.

Que los angelinos se preparen para entonar “Let it go”, “Love is an open door” o “Do you wanna build a snowman”, escritas por los doblemente oscarizados Robert Lopez y Kristen Anderson-Lopez (por Frozen , pero también por Coco y su “Remember me”), con más fuerza que nunca.

“La información sobre el casting, las fechas de participación y cómo comprar boletos grupales y sencillos se anunciará más adelante“, ha declarado Pantages.