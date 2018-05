¡Escándalo en Argentina! AFA reparte manual para conquistar a mujeres rusas

La Asociación de Fútbol de Argentina argumenta que hubo un error en la impresión de los textos que se entregaron a futbolistas y periodistas

La Escuela de Capacitación de la Asociación de Fútbol de Argentina (AFA) quedó en el centro de la escena. Convocó por redes sociales a un curso de idioma y cultura para el Mundial de Rusia 2018 y todo terminó en un escándalo, ya que aparecieron publicados textos que daban instrucciones sobre “Qué hacer para tener una oportunidad con una chica rusa“.

Asistieron casi 50 personas, entre dirigentes, futbolistas, técnicos y periodistas, que advirtieron que les retiraron los manuales sin decirles más. Unos minutos después se los devolvieron pero ya sin las controvertidas instrucciones. Este episodio despertó un escándalo que hoy intentó explicar la AFA en el siguiente comunicado:

“Luego de los hechos de público conocimiento sucedidos ayer, el Departamento de Educación de la Asociación del Fútbol Argentino realiza la siguiente aclaración:

El Departamento de Educación de la Asociación del Fútbol Argentino informa que luego de una investigación interna efectuada respecto de lo sucedido en el día de ayer en la jornada de Idioma y Cultura Rusa, se concluyó que parte del material entregado fue impreso erróneamente. El docente a cargo del curso seleccionó información para brindarles a los asistentes y, lamentablemente al momento de la impresión del mismo, por un error involuntario, se incluyó un texto que jamás fue parte de la capacitación. Advertido esto por el personal administrativo del Departamento, se procedió a retirarlo de manera inmediata. Lamentamos que dicha equivocación haya opacado lo importante de la jornada y la actividad educativa permanente brindada por AFA, expresando nuestras más sinceras disculpas a quienes se vieron afectados por la publicación, la cual de ninguna manera refleja el pensamiento de la Asociación del Fútbol Argentino, ni el de su Presidente Claudio Tapia ni de ninguno de sus directivos“.

[COMUNICADO DE PRENSA] Luego de los hechos de público conocimiento sucedidos en el día de ayer, el Departamento de Educación de la Asociación del Fútbol Argentino realiza la siguiente aclaraciónhttps://t.co/8vi8P7FRNH pic.twitter.com/ukbVr7oivV — AFA (@afa) May 16, 2018

La reacción de Inadi

El INADI podría citar a dirigentes de la AFA por el polémico manual. Así lo anticipó el interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, Claudio Presman, quiere saber quién incluyó los polémicos consejos en el cuadernillo del curso sobre “idioma y cultura rusa” que dictó la AFA para los periodistas y dirigentes que tengan previsto viajar al campeonato mundial de fútbol.

“La cosificación de la mujer no es buena. Nos comunicamos con la Asociación del Fútbol Argentino porque esto no es bueno. Estamos pidiendo explicaciones y conversando con la AFA, con la que tenemos convenios para hacer campañas contra la discriminación”, explicó Presman.

“Nosotros tenemos la posibilidad de reunirnos y modificar las cosas, no se hacen sanciones. Podemos ir a la Justicia pero no es el caso”, indicó el interventor del INADI, en una entrevista a Radio La Red. “Trabajamos para determinar qué fue lo que pasó. Nos sorprendió muchísimo, estamos a 30 dias del Mundial, algo tan estigmatizante no es bueno”, comentó Presman.