Fiscal General de California encabeza demanda a favor de derechos reproductivos de la mujer

Busca proteger el acceso a anticonceptivos, pruebas de enfermedades de transmisión sexual y pruebas para detectar el cáncer

El fiscal general de California, Xavier Becerra, presentó un escrito el martes a favor de la demanda que busca frenar los esfuerzos de la administración Trump para reducir el acceso a los fondos del programa federal “Título X”, los cuales se utilizan para proporcionar servicios de planificación familiar y cuidado preventivo a millones de mujeres de bajos recursos.

El 23 de febrero de 2018, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS, por sus siglas en inglés) publicó un nuevo conjunto de requisitos que eliminaría los fondos para los proveedores de atención médica para mujeres como Planned Parenthood, y en su lugar proporcionaría fondos para centros que ofrecen métodos de planificación familiar “natural” y educación sexual centrada en la abstinencia.

Según un comunicado emitido por la oficina del fiscal general Becerra, los nuevos requisitos amenazan la financiación de centros de salud reproductiva y favorecen a instalaciones que no proporcionan información basada en hechos ni atención médica integral. Incluso, algunas de las instalaciones favorecidas por la administración Trump no satisfacen los estándares de calidad establecidos por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Estos nuevos requisitos, agregó, amenazan directamente al estado de California, que tiene el programa más grande de “Título X” del país, con aproximadamente un millón de beneficiarios. Dichos requisitos, remarcó Becerra, pondrían en peligro las vidas y la salud de millones de mujeres de bajos ingresos que dependen de esos fondos para conseguir anticonceptivos, pruebas de enfermedades de transmisión sexual, exámenes para detectar el cáncer y tratamientos para la infertilidad.

Al escrito de Becerra se sumaron 19 otros fiscales generales de Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Pennsylvania, Rhode Island, Virginia, Vermont, Washington y y el Distrito de Columbia.

No obstante, los opositores del aborto insisten que los centros médicos que realizan este procedimiento no deben recibir fondos del programa federal, a pesar de que no se pueden utilizar para realizar abortos.

“Las mujeres merecen saber acerca de (la planifiación familiar ‘natural’) porque los anticonceptivos hormonales son dañínos”, dijo Astrid Bennet Gutiérrez, presidenta de la Iniciativa VIDA, en entrevista con la cadena ABC.

Las solicitudes para los fondos de “Título X” deben ser entregadas antes del cierre del mes.

