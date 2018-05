Torre de humo en San Gabriel por incendio en centro comercial

Se desconoce la causa, pero no se han reportado heridos

Los bomberos lucharon contra un fuego de un centro comercial que arrojó un denso humo negro hoy, miércoles, por la mañana sobre el área de San Gabriel.

Los detalles sobre cómo comenzó el incendio en el centro comercial Valley & New Center aún se desconocen. El incendio fue en la intersección de New Avenue y Valley Boulevard. Finalmente fue extinguido. No se declararon heridos.

Una columna de humo que se elevaba hacia el cielo se podía ver desde millas de distancia. Varios usuarios de redes sociales lo compartieron: