Tras el arresto del Golden State Killer, California quiere que los kits de violación se prueben más rápido

En California hay al menos 13,615 kits no probados en los que podrían residir muchas claves

Poco después de que la policía arrestara a un hombre sospechoso de ser el Golden State Killer, uno de los violadores en serie más prolíficos de la historia de California, los legisladores estatales dijeron en una conferencia de prensa el martes que quieren asegurarse de que todos los kits de agresión sexual sean contados y probados con mayor rapidez.

Según un proyecto de ley de la senadora Connie Leyva (demócrata de Chino), las agencias policiales tendrían que enviar kits de violación a los laboratorios de delincuencia dentro de los 20 días posteriores a su recolección, teniendo entonces los laboratorios 120 días para probarlos. Otro proyecto de ley del asambleísta David Chiu (demócrata de San Francisco) requeriría una auditoría estatal de todos los exámenes no probados.

Hasta ahora, la financiación ha sido un gran obstáculo para propuestas similares, pero, en la conferencia, Leyva y Chiu aplaudieron al gobernador Jerry Brown por haber destinado $6 millones de dólares a ayudar a los condados a procesar evidencia forense en la revisión de su nuevo presupuesto (la suma inicial era sólo de $2 millones de dólares).

Los defensores de las víctimas del crimen, también presentes en el evento, aplaudieron las medidas, señalando que la cartera de pedidos de California es de al menos 13,615 kits no probados. Una ley previa de Chiu aprobada el año pasado exigía que la policía rastreara todos los kits no examinados a partir de enero de 2018, pero no se les exigía actuar respecto a los kits antiguos.

Nancy O’Malley, fiscal del distrito de Alameda, dijo que la importancia de tales pruebas forenses quedaba clara con el arresto del sospechoso Golden State Killer. Así, Joseph James De Angelo Jr., ex agente de policía, ha sido acusado de 12 homicidios, 45 violaciones y más de 120 robos entre 1976 y 1986. Y es que la policía ha dicho que estaba relacionado con los crímenes con pruebas de ADN descartadas que coinciden con los sitios web de genealogía del consumidor.

O’Malley dijo que, cuando era consejera voluntaria de crisis por violación, recibió llamadas de varias mujeres agredidas por un hombre conocido como el East Area Rapist. Sólo cuando sus kits de violación fueron probados años después bajo las nuevas leyes estatales se dieron cuenta los investigadores de que lidiaban con el Golden State Killer.

Desde entonces, ella ha llevado a cabo su propia auditoría a nivel de condado de exámenes no probados. Las autoridades contaron 1,900 kits de exámenes de agresión sexual no comprobados desde hace 15 años: “sáquenlos de las salas de pruebas, entréguenlos a los laboratorios de crímenes y prueben esos kits”.