Esquina migratoria: perdió notificación de green card y no sabe si puede reabrir su caso

Mi esposa es ciudadana naturalizada y solicitó a mi hijo (de México) en octubre de 1996. De acuerdo con el boletín de visa actual, mi hijo está en la categoría F1, y su fecha de acción final es en septiembre de 1996, lo cual sería pronto. Pero cuando llamé a Inmigración, me dijeron que en el 2012 me notificaron que podría haber recibido su tarjeta verde, y como no hubo respuesta, el caso se cerró. ¿Hay alguna manera de reabrir el caso?

No puedes “volver a reabrir” el caso, pero sí es posible que puedas “recuperar” la fecha de prioridad anterior de 1996 volviendo a llenar una nueva forma I-130 para un nuevo proceso y de esta forma no volver a esperar tanto tiempo para obtener la residencia permanente para su hijo.

El formulario I-130 es el inicio de un proceso correspondiente a una petición familiar para un pariente extranjero que es sometida por un ciudadano o ciudadana, o bien, por un o una residente permanente legal de Estados Unidos. Cuanto mas pronto sometas esta nueva solicitud, mas pronto podrás tener una respuesta de parte de Migración.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio