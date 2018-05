Peligro en dos ruedas: aumentan los choques fatales entre bicicletas y autos en Los Ángeles

Ser cauteloso mientras anda en bicicleta puede salvarle la vida

Para los amantes de las bicicletas, viajar sobre dos ruedas puede ser emocionante, pero también muy peligroso si no se toman las medidas adecuadas.

Philip Rodríguez, residente de Wilmington, dijo que él utiliza su bicicleta como medio de transporte pero también tiene un carro y sabe lo peligroso y cuidadoso que debe ser en ambos casos.

“Para mí lo que más he visto cuando ando en bicicleta es cuando los carros van a salir [de estacionamientos] y solo voltean para un lado, no voltean para el otro donde pudiera venir un ciclista”, detalló. “También muchos se la pasan texteando en el teléfono”.

Hace un tiempo, Rodríguez dijo que recibió una multa de parte de la Policía de Torrance porque no llevaba una corneta para pedir el paso.

“La patrulla casi me pega porque no me vieron, pero a mi me dieron la multa porque dijeron que yo tenía que traer una corneta”, aseguró.

Mientras tanto Juan Guzmán, quien utiliza su bicicleta para deporte y rara vez lo hace para transporte público, dijo que el peligro constante con los vehículos es lo que le previene de usar su bicicleta más a menudo.

“No siempre podemos estar volteando para ver qué tan lejos o cerca vienen los autos y [los conductores] asumen que nosotros debemos ver todo”, explicó Guzmán. “Cuando esperas la luz [el semáforo] en medio de los carriles también es peligroso porque los ciclistas no están protegidos con nada más que con el casco. Un golpe de un vehículo no le prevendrá de unos huesos rotos”.

Ambos concordaron que muchas veces los ciclistas son quienes causan los accidentes al cruzase en medio de los autos, llevar la música alta en sus audífonos sin poner atención a su alrededor y/o cruzar el semáforo en rojo.

De acuerdo a estadísticas no oficiales del bloguero y ciclista Ted Rogers, quien ha seguido muy de cerca las colisiones que involucran a ciclistas en el sur de California por medio de las noticias y reportes de la policía, el año 2014 ha sido el peor en la última década con 86 muertes.

Ciclistas atropellados

No obstante, el mes de abril de este año es desconcertante, puesto que dejó ocho muertes, las cuales han causado preocupación en el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD). En una reunión de la Comisión de Policía del 24 de abril, el subjefe Michel Moore confirmó que la tasa de accidentes de bicicletas en lo que va del año aumentó en comparación con el mismo período del 2017 en la ciudad de Los Ángeles.

Se estima que varios de los choques de vehículos con bicicletas fueron resultado de un “choque y fuga” o de vehículos que iban a alta velocidad. Ante esto Moore pidió más vigilancia del público en caso de un incidente y crear mejores hábitos de seguridad por parte de ciclistas y de conductores.

El incremento de las muertes de ciclistas es la mayor preocupación para el LAPD actualmente, ya que las colisiones fatales y choques que resultaron en heridas serias bajó un 10%, mientras que los incidentes fatales de vehículo contra peatón también bajó significativamente un 25%.

Por otro lado, 18 ciclistas murieron en el año 2017 en Los Ángeles, mientras que en lo que va del año 2018 ya ha habido el mismo numero de fatalidades.

Ghost Bikes

Estas muertes se conmemoran en las calles de Los Ángeles – entre las más peligrosas del país para los ciclistas – con “ghost bikes” (bicicletas fantasmas). Pintadas de blanco y recargadas en postes u otras estrucras, las hay por doquier y su propósito es honrar a los fallecidos y despertar consciencia entre los automovilistas.

Danny Gamboa, el creador de estos monumentos, dijo en una entrevista previa que colocan las bicicletas blancas por las noches para no desviar la atención a la tragedia. En algunos lugares, dijo, las cuidan y limpian; pero en otros las desarman o se las roban.

“Ghost Bikes” -con capítulos en 28 países, incluidos México, Guatemala, Ecuador y España– asegura que las estadísticas serían más alarmantes en California si se sumaran los lesionados.

Cómo protegerse

Algunas de las sugerencias básicas para cualquier ciclista al salir a la calle es llevar su casco, luces frontales y traseras en su bicicleta, lentes para prevenir el sol y el polvo, guantes y bloqueador solar.

Utiliza colores brillantes que te puedan identificar de lejos, mantente alerta por los hoyos y baches de las calles y siempre asegúrate que los vehículos te vean cuando estas detenido en una intersección con el semáforo en rojo. Estadísticas demuestran que el 45% de los accidentes de vehículos con bicicletas ocurren en las esquinas.

La Coalición de Bicicletas del Condado de Los Ángeles (LACBC) ofrece clases para dar consejos de seguridad para los ciclistas, así como los métodos de prevención que pueden tomar los conductores. También tendrá actividades toda la semana para los ciclistas. Puedes ver el calendario aquí: https://la-bike.org/calendar/

Otro programa financiado por Metro llamado Metro BEST (Entrenamiento de seguridad en la educación de bicicletas) en asociación con LACBC también ofrece clases por todo el condado de Los Ángeles. Para más información visita: www.metro.net/gobike