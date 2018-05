Horóscopo: El amor para los signos del zodiaco en este miércoles 23 de mayo

El romance también se lee en los astros

Amor: La calma se ve alterada por Venus en Cáncer que genera problemas cotidianos. Su familia exigirá atenciones y su pareja también presiona.

Amor: Sin diferencias de opinión. Todo es ternura en casa. Será capaz de jugarse íntegro por sus sentimientos. Y eso le traerá mucha estabilidad porque su pareja se sentirá amada y apreciada.

Amor: No saque conclusiones apresuradas que en el fondo se deben a sus inseguridades. No se avecina ni un choque frontal ni una ruptura. No sea pesimista.

Amor: Muy unido a su pareja, los planes que hagan juntos se concretan. Las relaciones recientes se fortalecen.

Amor: Más le vale poner límites, no decirle sí a todo. Una cosa es hacer concesiones y otra muy distinta prestarse a los caprichos ajenos.

Amor: Creciente desorden emocional. No logra superar una mentira o un desplante. Revise sus acuerdos aunque para su bien deberá perdonar.

Amor: La resistencia al compromiso de quien le gusta quedará atrás. Se amoldará con facilidad a las necesidades de quienes están a su lado.

Amor: Tendrá que resolver un problema serio de pareja o familia. No se queje si ayuda a alguien con plena convicción. Sus amigos lo apoyan.

Amor: Si va distraído por la vida podría pasar por alto una oportunidad para apasionarse. Preste atención a quienes lo rodean y acompañan.

Amor: Interferencias en la corriente de comunicación que caracteriza a su signo. En la familia surgen problemas de celos y competencia.

Amor: Atrae con su actitud amorosa a la gente que lo rodea. En la relación de pareja pondrá su creatividad en juego.