¿Katy Perry reconoció públicamente que está de novia con Orlando Bloom?

La californiana hizo una sorpresiva revelación durante la final de ‘American Idol’

Los rumores de reconciliación venían circulando desde hace un tiempo, sobre todo desde que visitaron juntos el Vaticano. Sin embargo, ninguno de los dos admitía públicamente que el romance estaba nuevamente en pie. Ahora, fue la misma Katy Perry la que confirmó lo que ya se andaba diciendo en los medios: está nuevamente de novia con Orlando Bloom.

Durante la final de American Idol, el programa tuvo una invitada especial: la participante de Bachelorette, el reality show de amor más popular de Estados Unidos, Becca Kufrin. “¿Puedo presentarme como candidata?“, le preguntó la intérprete de “Roar” a la mujer que está en busca de su futuro esposo. “Sí, yo te daré todas mis rosas“, le respondió ella, en relación al modo en que la participante demuestra interés por sus candidatos. Pero inmediatamente Perry tuvo que retractarse. “No estoy soltera, pero a pesar de eso me gustas“.

Si bien no dijo el nombre del actor, algunas fotos que salieron a la luz en estos últimos meses hacen que no queden dudas de que se trata de él. “Ella es un ser humano extraordinario“, dijo Bloom hace un tiempo en una entrevista con The Times. “Nunca hubiera imaginado que algo sucedería. Y, ya sabes, cuando te golpean de un lado, te golpean de un lado (…) No eliges de quién te enamoras“, apuntó.

Perry y Bloom comenzaron a estar juntos a mediados de 2015, pero en febrero del 2017 comunicaron de manera pública su separación. “Antes de que los rumores o las falsedades se vayan de las manos, confirmamos que Orlando y Katy están dándose un respetuoso y afectuoso espacio en estos momentos“, decía el texto difundido por los voceros de ambos. No obstante, en agosto del año pasado volvieron a mostrarse juntos de manera pública, aunque esporádicamente.