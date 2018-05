Video: ¡Angélica Vale confiesa que tiene un “novio tuitero”!

La actriz dijo que todos los días recibe mensajes de su "enamorado"

Angélica Vale, quien actualmente se encuentra realizando la telenovela ‘Y mañana será otro día… mejor’, confesó tener un admirador en redes sociales, un supuesto novio que la considera su amor platónico.

“Fíjate que tengo un fan enamorado, se llama ‘El odioso’ en Twitter, es mi novio twittero y dice que soy su amor platónico; desde que abrí mi red social ha estado ahí”, declaró.

Todos los días, Angélica recibe mensajes de este admirador, pero no pasan de comentarios bonitos, sin faltas al respeto.

“No manches, ni lo conozco, me escribe en Twitter y ya punto. Le digo que es mi novio virtual y esas cosas, él respeta mucho a mi familia y es un fan, como crees que se va pasar y menos casada y con hijos; yo me porto muy bien”, comentó.

La actriz agradece que no haya sido víctima de situaciones más peligrosas con los admiradores que tiene.

“Gracias a Dios este es un seguidor muy normalito, no, no, no; todo en su lugar. No tengo fans locos, bueno sí hay algunos que están locos, pero normalmente es más bien las ganas de conocerme o de abrazarme, yo así despertar pasiones no creo, es un rollo más de amistad”, finalizó.

POR: Benjamín Gomez

