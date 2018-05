$10,000 por información sobre tiroteo fatal de conductor de 20 años en El Monte

Dos meses después de que Fabian Barajas fuera asesinado, la policía sigue sin pistas

Los detectives del sheriff anunciaron el viernes una recompensa de $10,000 dólares por información en torno al caso de un hombre de 20 años que fue asesinado a tiros antes de que su vehículo se estrellara en El Monte el mes pasado.

Fabian Barajas fue golpeado por disparos poco después de las 12:30 p.m. el 3 de abril mientras conducía en la cuadra 12300 de Valley Boulevard, según el Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles. Su coche se estrelló contra una puerta de seguridad de metal en la entrada principal de un complejo comercial.

El joven, que trabajaba como operador de máquinas en Walnut, fue declarado muerto en la escena. Los familiares lo describieron como un entusiasta de los automóviles que disfrutaba jugando a los videojuegos y se ocupaba de la casa que compartía con su madre. A ella y al padre de Barajas se les unieron familiares y detectives del buró de homicidios del sheriff en una conferencia de prensa en Monterey Park, donde, entre pancartas que pedían “justicia para Fabian”, suplicaron la ayuda del público para resolver el caso.

Los investigadores publicaron un boceto del sospechoso:

Con lágrimas en los ojos, Fabián Barajas Sr. dijo que la persona que mató a su hijo “no es un ser humano”: “Es un animal y no tengo miedo de decirlo. No tengo nada que perder, mi propio hijo… No tengo miedo de perder nada más. Era mi único hijo. No me importa más“.

Se solicita a cualquier persona con información sobre el tiroteo que llame a la oficina de homicidios del sheriff al (323) 890-5500 o Crime Stoppers al (800) 222-8477.