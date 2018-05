México vs. Gales, amistoso rumbo a Rusia 2018, horario y canales de TV

El Tri de Juan Carlos Osorio se enfrenta a los británicos en el primero de tres amistosos ante europeos antes del Mundial

California, CA – La selección mexicana de fútbol se enfrenta este lunes a Gales en el primero de sus tres últimos partidos amistosos ante rivales europeos que forman parte final de la preparación del equipo para la Copa Mundial de Rusia 2018.

En el Rose Bowl de Pasadena, California, los mexicanos del entrenador Juan Carlos Osorio buscarán la victoria, pero el técnico dará prioridad a comprobar el momento de forma de sus jugadores y el funcionamiento de las figuras que no están seguras en el equipo y querrán aprovechar la última oportunidad de convencer al técnico.

Los dos cuadros jugarán con ausencias sensibles. México no tendrá en la cancha a su líder, Rafael Márquez, quien no puede viajar a Estados Unidos mientras no aclare una acusación del Gobierno norteamericano, y tampoco contará con el volante Andrés Guardado y los defensas Diego Reyes y Héctor Herrera, lesionados.

Gales no tendrá al delantero Gareth Bale, que este sábado marcó dos goles con el Real Madrid en la final de la Liga de Campeones de Europa, ni con el defensa Neil Taylor ni el volante Joe Allen, lesionados, a quienes se suman el portero Danny Ward y el extremo Ben Woodburn, presentes en la final de la ‘Champions’ con el Liverpool.

El entrenador de los europeos, Ryan Gibbs, convocó a siete jugadores de la selección sub’21 como parte de un nuevo proceso luego de que el equipo fue eliminado en la eliminatoria europea para el Mundial de Rusia.

Osorio también enviará a la cancha a figuras que aún deben ganarse el puesto como los defensas Hugo Ayala y Oswaldo Alanís, que aumentaron sus posibilidades de ir al Mundial luego de la baja de Néstor Araujo, uno de los zagueros de mejor rendimiento en el equipo mexicano en el último año, lesionado de una rodilla.

Después de este amistoso, México jugará el 2 de junio en el Estadio Azteca, en la despedida ante sus seguidores previo al viaje al Mundial, y el 9 de junio enfrentará a Dinamarca en Copenhague en el último partido antes de Rusia 2018.

México jugará el Mundial en el grupo F en el que debutará el 17 de junio ante el campeón Alemania, enfrentará el 23 a Corea y el 27 a Suecia.

Alineaciones probables:

México: Guillermo Ochoa; Jesús Gallardo, Hugo Ayala, Oswaldo Alanís, Carlos Salcedo; Javier Aquino, Jesús Molina, Erick Gutiérrez; Hirving Lozano, Oribe Peralta, Raúl Jiménez. Entrenador: Juan Carlos Osorio.

Gales: Wayne Hennessey; Chris Gunter, Ashley Richards, Ben Davies, Declan John; Ashley Williams, Joe Ledley, Aaron Ramsey, Andy King; Hal Robson Kanú, Thomas Bradshaw. Entrenador: Ryan Gibbs.

NO TE LO PIERDAS

Partido: México vs. Gales, amistoso.

Dónde: Estadio Rose Bowl, Pasadena

Fecha: Lunes 28 de mayo de 2018

Hora: 9:00 PM (ESTE), 8:00 PM (CENTRO), 6:00 PM (PACÍFICO)

TV:

EEUU: Univision Deportes, Fox Deportes, UniMás

México: Televisa Deportes, Azteca 7