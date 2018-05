Video: Captan a ‘La Bebeshita’ y Alexia de ‘Enamorándonos’ discutiendo fuertemente

Las participantes del programa de TV Azteca se dijeron de todo

El pasado viernes en el foro de ‘Enamorándonos’, entre Daniela ‘La Bebeshita’ y Alexia, se dio un enfrentamiento verbal en donde también hubo agresión física… Los hechos ocurrieron porque Alexia le reclamó a la polémica ‘Bebeshita’, por meterse en su relación con Óscar, y entre insultos y lágrimas, se dio a conocer que Daniela, aparentemente ha tenido sexo con varios amorosos y que hace un tiempo le llegó a pedir sexo a su compañero Óscar, quien la expuso en este enfrentamiento.

Este momento fue capturado por alguien de la producción, vídeo que comenzó a viralizarse en las redes sociales. En exclusiva para Grupo Cantón, ‘La Bebeshita’ habló de esta situación que le generó depresión, por la manera en la que fue expuesta en el foro.

“Estoy muy triste por todo lo que está pasando con este video, o sea, yo nunca he mentido y todas las versiones que he dicho del programa son ciertas, obviamente me sentí súper agredida porque él actuó como un hombre ardido y me expuso dejándome como una clase de mujer que no soy… Esto me causó un conflicto emocional grande en estos días, porque me he sentido deprimida”, dijo.

La también cantante reafirmó que en esta discusión se sintió agredida físicamente por parte de su compañera Alexia.

“Ella por su parte sí me agredió, o sea, me empujó y yo me contuve para no reaccionar como ella… Ninguno de los dos acepta la verdad, que tuvieron romance cuando había algo entre Óscar y yo, pero si lo aceptan se le caerían todas las mentiras”, externó.

POR: Gabriel Cuevas

ATENCIÓN: El siguiente video contiene lenguaje altisonante