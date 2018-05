Enrique “El Perro” Bermúdez confiesa la debacle que vive Televisa

El comentarista deportivo reconoce que la salida de grandes talentos orillan a la televisora a irse en picada

El reconocido comentarista deportivo Enrique Bermúdez volvió a narrar un partido de fútbol en Televisa, luego de su paso por Univisión y no desaprovechó la oportunidad para revelar la “debacle” por la que atraviesa la televisora mexicana, considerada una de las más importantes del país.

“Yo creo que sí lo ha habido y lo habrá (una debacle en Televisa), se fue mucha gente muy importante, Zague, Peláez, Gómez Junco, que para mí es uno de los mejores comentaristas de México, Javier Alarcón, ‘Furby’, Pietrasanta, Gurwitz, Lati, no hay un intelectual mejor que él; yo creo que eso merma a quien sea, pero hay mucho talento y vienen muchos chavos a futuro, y además esta fusión con Univisión indiscutiblemente fortalece al grupo”, comentó “El Perro” Bermúdez a través de Facebook, durante la transmisión en vivo del partido amistoso entre la selección mexicana y Gales, de cara al Mundial de Rusia 2018.

De acuerdo con información de el diario Récord, Bermúdez también confesó que el dinero fue el principal motivo por el que decidió abandonar Televisa, para continuar su carrera como comentarista deportivo en Estados Unidos, a través de la cadena Univisión.

“Yo tuve un ofrecimiento muy importante económicamente en muchos sentidos de ESPN, dialogué con varios jefes de ellos y Televisa no me dejó ir, es la realidad, me hicieron una oferta muy interesante, una exclusividad como la que le dan a los actores y me quedé”, relató “El Perro”.

“Y luego vino una oferta de mi jefe Juan Carlos para irme a Univisión y mi deseo siempre había sido vivir en el mar, entonces tendría que vivir en Miami, dije ‘a ver si Televisa me deja’ y como somos primos hermanos más o menos, me autorizaron”, agregó el comentarista.

Bermúdez también reconoció lo doloroso que fue dejar Televisa, empresa por la que siente un gran cariño.

“Me duele dejar Televisa, me duele dejar al público de México que me ha demostrado un enorme cariño, porque hay gente que me odia con odio jarocho, pero para mí el verdadero rating es el de las calles, y de cada 10, ocho me quieren a mí y dos me mientan la madre”, concluyó.