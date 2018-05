Fotos: ¿Es Emma Stone el nuevo amor de Justin Theroux?

Todo parece indicar que sí existe romance entre la pelirroja y el ex esposo de Jennifer Aniston

Foto: The Grosby Group

Brad Pitt se divorció de Angelina Jolie, meses después Jennifer Aniston y Justin Theroux anunciaron su separación e iniciaron los trámites de divorcio. Las redes sociales estallaron y hasta el día de hoy los rumores entorno a una posible reconciliación entre Pitt y Aniston son constantes. Sin embargo, en toda esta historia la única que al parecer sigue soltera es Aniston.

Se dice que Brad ha encontrado el amor en una joven arquitecta, mientas que a Justin se le ha visto muy sonriente y de vacaciones en Francia con Emma Stone.

Desde hace algunas horas circulan en las redes sociales imágenes del actual ex esposo de Jennifer Aniston en compañía de la oscarizada actriz Emma Stone. Sonrientes, relajados y juntos se les ve en las instantáneas con las que muchos pretenden confirmar el romance.

Además, por si lo anterior fuera poco, otros dicen que el click se dio durante la famosa Gala del Met del presente año, de la cual ambos se fueron juntos. La posible pareja también ha sido captada, paseando, por las calles de Nueva York. Pero son estas imágenes de ellos dos en una cabaña privada en Francia las que podrían confirmar seriamente la relación. E incluso se cree que la relación se empezó a forjar previo a la famosa gala antes mencionada.

Hasta la fecha se desconocen las verdaderas razones del rompimiento entre Aniston y Theroux, ya que el comunicado que compartió la actriz no brinda mayores explicaciones. Pero llama la atención que por el momento ella se mantenga más unida a sus amigas y no ha sido captada junto a ningún galán, mientras que su ex ya camina con mucha libertad junto a otra bella estrella de Hollywood.