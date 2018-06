La Proposición 68 tiene la equidad como su objetivo final

Medio ambiente: La Prop. 68 es única porque pone de relieve que atiende al sector de californianos más amplio posible

La Proposición 68 a votación el 5 de junio, promete modernizar los parques y sistemas de aguas de California de maneras inéditas.

La medida, que solo requiere una mayoría simple para aprobarse, haría que el estado pida prestados $4,100 millones para una lista larga de proyectos de recreación, conservación y restauración en cuanto a parques, obras relacionadas con el agua y el medio ambiente.

Dos tercios, unos $2,800 millones, serían destinados a construir parques en las comunidades donde no los hay, así como a resolver el mantenimiento pendiente en los parques estatales, impulsar los distritos de parques locales, prepararse para el cambio climático y mejorar el acceso a los parques para todos los californianos.

Los $1,300 millones sobrantes se destinarían a una gama amplia de medidas relacionadas con el agua, desde restaurar las cuencas y proteger la migración del salmón a aumentar la conservación y el reciclaje de agua, y tratar los temas de aguas subterráneas, la protección contra inundaciones y, en los valles Coachella e Imperial, la restauración del Salton Sea, y más.

La Prop. 68 es única, dijo Mary Creasman, la directora de asuntos gubernamentales de California para el Trust for Public Land, que ayudó a redactar la medida con Kevin De León, Senador del estado, y Eduardo Garcia, miembro de la asamblea, porque pone de relieve que atiende al sector de californianos más amplio posible.

“Debido al elemento de la equidad”, dijo, “este bono es diferente a cualquier otro que hemos tenido para recursos medioambientales o naturales. La mayoría de sus prioridades están en comunidades desatendidas”.

Antes de que cualquiera de sus objetivos específicos se puedan abordar, dijo, hay que tratar la condición de que al menos el 20% del gasto tiene que beneficiar a las comunidades de bajos ingresos.

Por ejemplo, la parte más grande de la partida designada para parques, $725 millones, está destinada para parques nuevos en vecindades “pobres de parques” — aquellas con menos de 3 acres de zonas verdes utilizables por 100,000 residentes.

Posibles candidatos podrían ser East Los Angeles y la vecindad de Boyle Heights, así como East Palo Alto, Richmond, Alviso, East Fresno, Bakersfield, Merced, o, en Inland Empire, Colton o Rialto.

El énfasis incluyente de la medida, dijo Creasman, también se ve reflejado en la provisión de primera etapa de divulgación comunitaria para concientizar a la gente de sus objetivos. De allí, el proyecto de ley también contiene lenguaje para brindar apoyo técnico a organizaciones comunitarias –entes gubernamentales o más pequeños, organizaciones sin ánimo de lucro, pequeñas empresas, escuelas — que carecen de plantilla para buscar subvenciones aplicables de la Prop. 68.

En ese momento, el apoyo cambiaría hacia la construcción de sociedades entre organizaciones para hacer el trabajo. El enfoque de la equidad sigue durante el proceso de contratación y convenios, dijo Creasman.

Al dirigir la mayor parte del gasto de la Prop. 68 en la necesidad per cápita, se abordan así las preocupaciones de que previos bonos para parques han gastado demasiado en lugares remotos. Además, se destinan $25 millones para zonas rurales y, en el fondo, hay algo para cada condado y ciudad en el estado, dijo Creasman.

“No se puede apreciar algo a lo que uno no tiene acceso. Siempre necesitamos más espacios verdes en zonas urbanas”, dijo Miguel Luna, director ejecutivo de Urban Semillas, una organización sin fines de lucro de Los Ángeles.

No hay ningún parque a lo largo de un paseo de 10 minutos para la mayoría de los residentes del Condado de Los Ángeles, y para las comunidades de color, los números son peores, según los estudios que cita el Trust for Public Land.

“Yo propongo llevar espacio verde a las zonas urbanas”, dijo Luna. “Creo que es importante que la gente lo comprenda y lo valore”. El acceso a los parques locales, dijo Luna, también sirve como “un portal a la vasta naturaleza” para sus comunidades.

El Centro federales para el Control y Prevención de enfermedades encontró numerosos beneficios para la salud física y mental en comunidades con acceso a parques, espacios abiertos o senderos, que, como las playas, impulsan el turismo. Los parques urbanos y zonas naturales de California generan $6,800 millones anualmente, y en todo el estado 750,000 puestos de trabajo y $91,000 millones en ingresos derivan de los sistemas de parques, según el Trust for Public Land.

El 25% de los $30 millones designados para “desarrollo de infraestructura y mejoras de acceso no motorizado”, por ejemplo, es para “los programas de innovación del transporte que aumentan las experiencias al aire libre para los jóvenes necesitados”. Hay dinero para restaurar los recursos naturales, culturales, étnicos y de la comunidad y convertir las plantas de combustible fósil en espacios verdes — $60 millones, una tercera parte de esa cantidad, está destinada para beneficiar directamente a las comunidades más necesitadas.

La segunda gran parte de la Prop. 68 — $1,300 millones — es para proyectos de aguas. Pero ninguna represa o túnel del delta del Gobernador Brown.

Las propuestas de aguas reflejan una manera dinámica de pensar acerca de cómo gestionar el uso del agua en el estado — hacia captura, conservación y más rendimiento, en lugar de grandes represas o túneles.

Idealmente, un proyecto de la Prop. 68 servirá ambos objetivos — mayor disponibilidad de parques y mejor gestión de aguas, dijo Creasman.

“Hoy necesitamos cada herramienta de la caja para ahorrar agua”, dijo Robert Doyle, gerente general del Distrito de Parques Regionales del Este de la Bahía.

“Solo tenemos una cantidad limitada de agua en el planeta”, dijo Luna al describir, por ejemplo, la manera en que pueden servir dos funciones los espacios verdes al brindar oportunidades saludables de recreación además de ayudar a capturar y filtrar escorrentía de tormentas para reponer aguas subterráneas.

San Diego, que importa el 85% de sus aguas del Norte de California o del Río Colorado, ya tiene un programa agresivo de reciclaje de agua. La Prop. 68 asignará $100 millones a iniciativas similares en el estado.

Hay $20 millones dedicados a incentivar el riego por goteo en lugar del riego por inundación en las comunidades agrícolas y $200 millones para “acuerdos de compromiso voluntario” con los que el estado podrá desviar el agua previamente apalabrada por los tenedores de los derechos.

Otras piezas del rompecabezas de la Prop. 68 incluyen $80 millones para limpiar las aguas subterráneas, por ejemplo en los valles de San Gabriel, San Fernando y Salinas, donde la contaminación ha llegado a ser un problema.

La restauración de caminos fluviales y arroyos urbanos recibiría $162 millones, incluyendo $3 millones para el Los Gatos Creek y el Upper Guadalupe River, $3 millones para el Russian River,·$5 millones para Clear Lake, $20 millones para la avenida a lo largo del Los Angeles River, $10 millones para el Lower American River y $20 millones para restaurar la Bahía de San Francisco.

Hay $85 millones para proteger los recursos agrícolas y la cuenca costera, playas, bahías y humedales y acabar el California Coastal Trail, $35 millones para proteger las zonas marinas y pesquerías sostenibles y $48 millones para proteger y conectar los corredores de fauna silvestre, que permiten a las personas y la fauna silvestre ceñirse a sus respectivos territorios. El hábitat de aves acuáticas y la restauración de ríos y arroyos para apoyar las pesquerías de salmón y trucha de cabeza de acero e iniciativas para la prevención de incendios e inundaciones también son elegibles para financiación de la Prop. 68.

Otros aspectos con vista al futuro incluyen $550 millones para controles contra inundaciones, tales como la desviación de aguas pluviales y protecciones contra aludes de lodo y $40 millones para ayudar a las comunidades costeras a adaptarse al cambio climático.

Aunque la Prop. 68 no incluye nada para el túnel de agua, proyecto favorito del gobernador, tiene sin embargo su apoyo, junto con el de la Cámara de Comercio del estado, el Sierra Club, los partidos políticos Democratic y Green, organizaciones sindicales incluyendo la SEIU, la California Labor Federation y la Federation of Teachers, la League of Conservation Voters y el CALPIRG, California Public Interest Research Group, y los periódicos el Los Angeles Times, San Francisco Chronicle, San Jose Mercury News y el Sacramento Bee.

Los opositores, que no han informado sobre ningún gasto en contra de la Prop. 68, se limitan al grupo contra impuestos de Howard Jarvis y la California Taxpayers Association y el partido político Peace and Freedom.

(Nota editorial: : Ethnic Media Services recibió apoyo de la East Bay Parks Foundation para informar sobre esta historia)