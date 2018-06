VIDEO: ¡Indignante!: Conductor atropella a motociclista, se baja del vehículo, ojea a la víctima… y se marcha

Ocurrió en Miami de madrugada... y fue captado por una cámara de seguridad

Un motociclista resultó gravemente herido en un accidente cuyo culpable se dio a la fuga el domingo temprano en el norte de Miami, según informó la policía. Pero lo más curioso e indignante del suceso es que el causante se acercó a la víctima, que llacía en el suelo, tan sólo para abandonar la escena poco después sin socorrerla.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 3 a.m. cerca de la intersección de Northeast 119th Street y Northeast Second Avenue. Un portavoz del Cuerpo de Bomberos de Miami-Dade dijo que la víctima fue llevada a un hospital local, pero no informó de la gravedad de su estado.