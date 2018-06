Auto a gran velocidad se estrella contra autos aparcados en Sun Valley dejando un muerto y una herida

Las dos víctimas salieron disparadas del Murano y, según testigos, otras dos personas huyeron de la escena

Un hombre murió y una mujer resultó gravemente herida en un accidente de Sun Valley que está siendo investigado, dijeron funcionarios de LAPD.

El accidente ocurrió de madrugada, después de las 3:30 a.m., cerca de la intersección de Sherman Way y Vineland Avenue. Un Nissan Murano se dirigía hacia el oeste por Sherman Way a una gran velocidad cuando perdió el control y se estrelló contra otro vehículo.

Después, el Murano se estrelló contra un segundo vehículo estacionado y un poste de luz, causando que el segundo vehículo chocara contra un tercer vehículo. Por suerte, ninguno de dichos vehículos tenía ocupantes.

Las dos víctimas salieron disparadas del Murano y, según testigos, otras dos personas huyeron de la escena. Por el momento se desconoce si alguna de las personas que huyeron de la escena era el conductor.

Un hombre de 23 años fue declarado muerto en el lugar, y una mujer de 37 años fue llevada a un hospital con heridas graves. El impacto dejó escombros y ropa esparcidos a lo largo de la carretera.

Cualquier persona con información sobre el accidente puede llamar a los detectives de la división de tráfico del Valle al 818-644-8020.