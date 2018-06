El detalle de amor de Johnny, hijo de Jenni Rivera, a su pareja gay que nadie había notado

El hemano de Chiquis Rivera es un romántico total

Uno de los puntos dramáticos de “The Riveras” durante esta temporada fue la salida del closet de Johnny López. El hijo de Jenni Rivera ha sido muy abierto con su relación amorosa, no solo en el programa, si no en redes sociales.

En el mes del orgullo gay es bonito resaltar a los personajes del espectáculo que no le temen a vivir su amor a plenitud. Johnny ha dicho en numerosas ocasiones que su novio Joaquín, lo ha ayudado a ser fuerte a sobrellevar momentos de su vida y no es extraño que el hermano de Chiquis Rivera siempre lo tenga en sus pensamientos.

Lo que muchos no habían notado es que en las fotos promocionales para el reality show de Universo, Johnny lleva un detalle romántico.

¿Lo notaron? Es una cadenita con el nombre de su pareja.

No cabe duda que el lazo que hay entre Johnny y Joaquín es fuerte y lo mejor de todo es que su familia los apoya.

“The Riveras” culmina su tercera temporada este domingo a las 10pm/9c por Universo.