Desde Central Valley, se anima a los latinos a votar

Durante 20 años, la modesta casa de una planta de Mary y Raul Gomez ha servido para fomentar el deber cívico de votar, como la sede de la campaña para la Mesa Redonda Latina de Kings County. Allí, en un patio adornado con recuerdos de los Raiders de Oakland, los miembros se reúnen para comer y beber, pero también para planear estrategias de campañas electorales, recibir a los candidatos y elaborar su confiable guía electoral: logística para la crucial tarea de lograr que los latinos emitan papeletas.

“Cada voto cuenta. He visto que la gente ha ganado por tres o cuatro votos”, dijo Raúl Gómez. Y de hecho podría importar mucho este año en Central Valley y en toda California, donde los demócratas tienen como objetivo los escaños ocupados por los republicanos en un intento nacional de cambiar la Cámara en noviembre. En muchos de estos congresos, la baja participación electoral ha sido un obstáculo permanente para los demócratas, y algunas campañas planean tomar medidas más activas para llegar a los residentes históricamente marginados o excluidos del proceso. Y los latinos son perfecto ejemplo de ello.

Como los votantes de más rápido crecimiento, los latinos han reformado radicalmente la política de California. Tendrán un dominio cada vez mayor sobre las próximas elecciones como votantes sofisticados que apoyan a los candidatos que comparten sus valores y afiliación partidista, independientemente de su herencia. Pero algunos analistas políticos dicen que la población no está alcanzando su potencial, ya que ambas partes no se han conectado con la comunidad.

Según Fernando Guerra, profesor y director del Centro para el Estudio de Los Ángeles en la Universidad Loyola Marymount, los primeros resultados muestran que las primarias de esta semana arrojaron un número récord de votantes latinos en comparación con elecciones similares en el pasado. Los latinos llegaron a la boleta de noviembre en cuatro contiendas estatales y eso debe celebrarse. Pero “cuando se compara lo que ocurrió con lo que podría haber ocurrido, ahí es donde se lucha con la forma de mejorarlo”, dijo Guerra, que dosifica el positivismo.

Desde la década de 1970, los analistas políticos han recurrido a una etiqueta sobreutilizada para describir el bloque de votantes latinos: la del “gigante dormido”, un poder sin explotar que podría influir en el resultado de unas elecciones de ser despertado.

Los latinos ahora conforman el grupo étnico más grande de California y el 34 % de la población adulta. Solo el 18 % son posibles votantes, según el Public Policy Institute of California. Según la firma de datos Political Data Inc, la participación electoral se ha retrasado con respecto al registro de votantes en todas las elecciones primarias y generales desde al menos el 2002.

Las elecciones presidenciales de 2016 deberían haber segudio un rumbo diferente. Se esperaba que el llamado de Donald Trump para deportaciones masivas y un muro fronterizo llevara a los latinos a las urnas en mayor número que antes, pero las predicciones no se materializaron, lo que llevó a los grupos de votantes y las organizaciones de derechos de los inmigrantes a comprometerse a volver a intentarlo durante las primarias.

El martes, la familia Gomez se dedicó a repartir las guías para los votantes, hacer llamadas de último momento para pedir ayuda a los votantes y darl una vuelta a las urnas. Estos líderes organizaron la Mesa Redonda de Latinos del Condado de Kings porque estaban hartos de la falta de representación latina en las juntas de ciudades y condados.

El alcalde Raymond Lerma recuerda que la idea surgió después de una batalla con la ciudad por cambiar el nombre de una calle principal en Corcoran por el activista de derechos humanos César Chávez poco después de su muerte en 1993, lo que llevó al grupo a darse cuenta de que el empoderamiento de los votantes latinos podría garantizar el acceso justo a las urnas y aumentar las filas de los latinos en el liderazgo en todos los niveles del gobierno.

“Debido a la mesa redonda de los latinos, esa fue la fuerza, esta es la primera vez en la historia de Corcoran que tenemos cuatro minorías sentadas en el Concejo Municipal”, dijo Mary Gonzales Gomez, que, como su esposo, se crio en Corcoran

El grupo ahora tiene un núcleo de 12 organizadores. Lo consideran un club demócrata, aunque dicen que su misión es lograr que todos los latinos voten independientemente de la afiliación partidista. Caminan por las calles y hablan con los votantes, en todo el condado de Kings, incluidas las cercanas Kettleman City y Avenal.

Los bajos niveles de educación y pobreza mantienen a muchos latinos fuera de las urnas. Muchos carecen de interés, otros creen que su voto no importa o directamente no entienden la boleta, a menudo por no hablar inglés siquiera. Los miembros de la Mesa Redonda Latina del Condado de Kings dicen que obtener el voto es mucho trabajo, y las campañas nacionales no se toman la molestia de invertir el tiempo en sus pequeñas ciudades y condados.