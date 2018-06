Hombre la agrede con ladrillo por negarse a tener sexo y ella pide ayuda por redes

Víctima confiesa su "infierno" en video por redes con la esperanza de que las autoridades le brinden mayor protección

Una mujer pidió ayuda por redes contra su presunto agresor, José Dethier alias “El Loco”, quien supuestamente la emprendió contra ella por negarse a mantener relaciones sexuales.

En el video tras el ataque del pasado sábado en la vivienda de la mujer en la localidad de Concarán, Argentina, Andrea Delucca describe entre lágrimas el martirio que vivió a manos de su atacante luego de que se negara a tener sexo.

“Dethier ingresó a mi domicilio y me agredió brutalmente al negarme a mantener relaciones sexuales”, declaró Delucca.

“Mire cómo me dejaron. Yo me negué a tener relaciones, él me golpeó con un ladrillo en la cabeza, me duele todo el cuerpo. Ya hice la denuncia, me vio el doctor. Quiero saber si usted puede hacer algo. Tengo miedo de estar en mi casa sola. Por favor, señora”, clama la mujer de 45 años, en el video que circula en redes como YouTube.

Delucca, cuyos ojos se le ven con moretones, se dirige principalmente a la jueza Daniela Estrada del Juzgado Penal de la Tercera Circunscripción, para que tome acciones contundentes contra el sospechoso, de 54 años, que según la víctima es reincidente.

La letrada dispuso la restricción de acercamiento contra el hombre, pero esto no es suficiente para la agredida, que continúa temiendo por su vida. “Acá me siento protegida, pero vivo con miedo. Tengo miedo de que este hombre entre y me mate”, dijo la mujer en entrevista con San Luis 24.

Delucca se encuentra internada en el hospital de Concarán.

La Secretaría de Estado de la Mujer también le está dando seguimiento al caso de violencia de género, de acuerdo con medios locales.