Aniversario de DACA con mensaje de protesta en L.A.

Beneficiarios agradecen la protección pero exigen un camino a la ciudadanía para dejar de estar en el limbo migratorio

A seis años del establecimiento de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), miles de jóvenes como Diana Escamilla agradecen su aprobación pero recalcan que se necesita mucho más que un estatus temporal que ahora los mantiene en el limbo.

“Estamos aquí peleando y diciendo a quienes tienen su DACA que renueven y sigan adelante. Aquí les estamos ayudando a pagar los 495 dólares del proceso”, dijo la joven de origen mexicano en conferencia de prensa este viernes.

Escamilla, de 25 años, recuerda que después de haberse graduado de la secundaria en 2011, realizó varios trabajos que requerían mucho esfuerzo físico y en varias ocasiones eran mal pagados.

“No me pagaban lo que debían porque yo no tenía un número de seguro social y no podía quejarme”, señaló la joven, quien llegó a Estados Unidos a los 2 años de edad.

Fue después de la implementación de DACA en 2012 que pudo solicitar su estatus legal temporal y así cambiar el rumbo de su vida. Cinco años después se graduó de la Universidad Cal Poly Pomona con una licenciatura en sociología y ahora trabaja como organizadora en la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes en Los Ángeles (CHIRLA).

Sin embargo, su situación legal temporal la tiene preocupada.

“No podemos planear nuestro futuro”, dijo la joven, quien teme que DACA pueda ser cancelado y pierda su empleo. “Yo conozco la vida antes de DACA y esta es la razón por la que estoy abogando por un cambio permanente”, dijo Escamilla.

Paulina R, otra beneficiaria de DACA, dijo que gracias a su permiso de trabajo ha logrado obtener empleos en diferentes campañas proinmigrantes.

También pudo alcanzar mejores servicios médicos y tratar su condición de secuelas de parálisis cerebral, con la que nació hace 26 años.

“Estamos en busca de una solución legal permanente porque no es justo lo que estamos viviendo, pero tampoco queremos poner en riesgo a nuestras familias”, dijo la joven originaria de México.

Por esta razón, ambas jóvenes, junto a un grupo de activistas y otros Dreamers, dijeron que este 15 de junio no era solamente una celebración de un año más de vida de DACA sino también una reunión de protesta.

“Hace seis años los Dreamers ganaron y todo el país ganó porque ahora contamos con su talento y con su espíritu de lucha”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de CHIRLA. “Estos jóvenes se ven como ciudadanos de este país que son. A lo mejor no tienen sus documentos pero su espíritu, su corazón y sus acciones son absolutamente parte de esta nación”.

Es por eso que CHIRLA y los Dreamers se oponen a dos legislaciones que serán votadas la próxima semana referentes a la inmigración.

Salas dijo que hace una semana había propuestas para un camino a la ciudadanía para los Dreamers. Sin embargo, por la falta de dos votos republicanos el presidente de la cámara baja, Paul Ryan, decidió poner sobre la mesa su propia propuesta.

“Ahora presentó su propia propuesta lo cual es un castigo, no les da un camino a la ciudadanía y continúa violando los derechos de los inmigrantes en la frontera. Hay que denunciar esas propuestas y nosotros decimos no a las propuestas que van a votar la semana que viene”, recalcó Salas.

Adicionalmente los organizadores de la conferencia invitaron a todos los jóvenes que tienen DACA que vayan a la organización de CHIRLA y renueven sus permisos de trabajo.

“No se están aceptando nuevas aplicaciones pero si se están haciendo las renovaciones con hasta un año de anticipación”, dijo Melody K., organizadora de CHIRLA.

“Los martes, jueves y sábado estamos atendiendo a las primeras 20 personas antes de las 8 de la mañana. No necesitan cita, solo venir a formarse”, recalcó la joven.

Los jóvenes de bajos recursos pueden obtener ayuda para cubrir los gastos de su renovación. La organización CHIRLA esta localizada en el 2533 W. Third Street en Los Ángeles..