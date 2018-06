Indignación en todo el país contra la Patrulla Fronteriza por audio de niños separados llorando

Desgarradora evidencia de lo que viven los menores inmigrantes separados de sus padres

Indignación en todo el país ha generado en las últimas horas el audio de un agente de la patrulla fronteriza burlándose de unos niños inmigrantes separados de sus padres en la frontera sur.

El desgarrador audio de hijos de inmigrantes que lloran por haber sido separados de sus padres en la frontera de Estados Unidos y México sacude las redes sociales y los medios de comunicación en EEUU.

Esto llega en medio de la dura polémica por la práctica del gobierno de Donald Trump de separar a los menores de sus padres una vez en suelo estadounidense, política cuestionada duramente por diversos sectores.

ProPublica, una organización de noticias sin fines de lucro, publicó este lunes el audio de niños que gritaban “Mami” y “Papi” en un centro de detención de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.

En el audio, un hombre no identificado que se cree que es un agente de la Patrulla Fronteriza hace una broma en español sobre el llanto de los niños.

“Bueno, tenemos una orquesta aquí, ¿verdad? Lo que nos falta es un director de orquesta “, dice mientras escucha a un niño llorar a gritos por su padre.

ProPublica informó que la persona que realizó la grabación solicitó no ser identificada por temor a represalias. Desde entonces el clip ha sido ampliamente compartido en línea generando indignación en distintos sectores

Reporters are listening to audio of kids crying in border patrol facility, moments ahead of press briefing @ProPublica pic.twitter.com/h4d8lGVLXj — Jorge Rivas (@thisisjorge) June 18, 2018

CNN, NY Times, The Washington Post, Politico, NBC y todos los demás medios de comunicación de EEUU han reaccionado airadamente ante la desgarradora revelación del audio que deja una vez más la conducta del gobierno en relación a la separación familar en un lugar insostenible ante la opinión pública.

Audio recording emerges of so-called ‘orchestra’ of crying children inside a migrant detention center. “What’s missing is a conductor,” says a male voice on the recording, someone believed to be a U.S. Border Patrol agent. https://t.co/PJn6FvC6Tp pic.twitter.com/xiFETeoTAC — ABC News (@ABC) June 19, 2018

Este lunes, antes de la revelación del indignante audio miembros del propio partido del presidente Donald Trump se habían pronunciado en contra de las acciones del gobierno, pidiendo que el gobierno de manera discrecional pusiera final esta inhumana práctica.

SHOCK AUDIO: BORDER PATROL JOKE OVER SOBBING KIDS. Heartbreaking Audio Released Of Children At Border Facility Crying For Parents https://t.co/sJuqYHKdiD — The Progressive (@1Progressivism) June 19, 2018

Desde el Congreso la voces no se han hecho esperar en contra de las acciones del gobierno Trump exigiendo la renuncia de la secretaria del departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen por sostener y defender ante el país entero este tipo de acciones.

.@SecNielsen must resign. This is not an immigration issue, it is a humanitarian issue. Children are being used by the Trump Admin to create leverage, with a goal of passing Trump’s anti-immigrant agenda. I struggle to think of anything more barbaric. #FamiliesBelongTogether — Nancy Pelosi (@NancyPelosi) June 18, 2018

Former CBP head Gil Kerlikowske tells @johnyangtv that audio recordings released from @ProPublica of children separated from their families at the border crying is “absolutely heartbreaking” and he is “very concerned” about the impact of the situation on border patrol agents. pic.twitter.com/jdHHmdQfMs — PBS NewsHour (@NewsHour) June 18, 2018

Habrá que ver si la opinión pública en EEUU así como el Congreso decide presionar al gobierno Trump para que cese la separación familar ante este aberrante caso de crueldad.