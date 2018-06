Fuerte carta de denuncia de María Celeste Arrarás

"En este momento lo más importante es que esos niños y bebitos salgan de las jaulas y vayan a los brazos de sus padres"

Luego de que Donald Trump firmara una orden ejecutiva que revoca la separación de la familia cuando son detenidos al entrar de forma ilegal a la frontera de Estados Unidos, son muchos los que se preguntan ¿qué pasará con los más de 2 mil niños separados de sus padres y que se encuentran reubicados o en centro de detención solos?

Aunque el Poder Ejecutivo ya expresó que seguirá con su ‘tolerancia cero’ en las fronteras, también aseguró que no tienen aún decidido qué medida se tomarán con las familias ya separadas.

Ante esto, María Celeste Arrarás decidió escribir una fuerte y valiente carta de denuncia que dice lo siguiente:

“El problema No está resuelto. La orden ejecutiva del Presidente Trump nada dice sobre reunificar de manera inmediata a los 2,300+ niños que han sido separados de sus padres. Como están las cosas los padres de esos pequeños tendrían que buscar a sus hijos después de concluir sus procesos legales. Padres que no tienen un centavo y que en su gran mayoría no hablan inglés. Padres que fueron enviados a otros estados y a quienes nunca se les dijo a dónde fueron enviados sus pequeños.

Hay quienes dicen que ese es su problema porque nadie los mandó a venir aquí a violar la ley. Supongamos que no son refugiados huyendo de la violencia o muriendo de hambre -que en su inmensa mayoría si lo son-… ¿Por qué los niños tienen que pagar por los problemas de los adultos?

En este momento lo más importante es que esos niños y bebitos salgan de las jaulas y vayan a los brazos de sus padres. El gobierno del Presidente Trump tiene los recursos, el conocimiento y la responsabilidad moral de reunir a estas familias que separó a la fuerza”.

Como te hemos contado, María Celeste se encuentra en Rusia junto a su hijo Adrián, en la cobertura del Mundial para su show ‘Al Rojo Vivo’, pero nada de esto le es ajeno, no solo por ser periodista, sino como madre y ser humano.

El haber nacido en Puerto Rico la hace ciudadana americana de manera instantánea, y aunque no conoce en carne propia este tipo de dilemas migratorios, es una mujer que siempre se ha comprometido con la causa de todos los latinos, muchos de ellos, quienes la siguen a diario en su programa.