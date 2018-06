María Celeste Arrarás lleva a su hijo a Rusia, 17 años después de haberlo adoptado

Mi ruso adorado Adrian Vadim pisando su natal Rusia por primera vez desde que lo adoptamos hace 17 años. Esta feliz y yo por el. La aventura completa la verán en @alrojovivo y en @peopleenespanol . . . . #MundialTelemundo #WorldCup #Moscow2018 #fifa #soccer #Futbol #alrojovivo #motherandson

