La extraña respuesta del técnico Carlos Queiroz a una pregunta sobre el VAR

"Quiero saber si mi hija está embarazada, no si solo está un poco"

El VAR tiene satisfecha a la FIFA, pero algunos técnicos quieren seguir poniendo el dedo en la llaga.

Es el caso de Carlos Queiroz, el portugués que entrena a Irán en Rusia 2018. A una pregunta al sistema de videoarbitraje, Queiroz tuvo una respuesta poco común.

“Queremos saber cuáles son los criterios para juzgar una jugada, cuando se somete al VAR”, dijo Queiroz. “Cuando llego a casa quiero saber si mi hija está embarazada, no si está solo un poco embarazada. El fútbol pertenece al pueblo y tienen derecho a saber los criterios”.

Irán se juega su clasificación este lunes cuando se mida a la Portugal de Cristiano Ronaldo.

“No quiero hablar de esto antes del partido pero no hay que olvidar qué es lo que está ocurriendo. Fallar es humano pero el VAR no nació para cortar errores humanos, no es aceptable que se usen las mismas excusas que se daban antes”, concluyó Queiroz.