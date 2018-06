Horóscopo: El amor para los signos del zodiaco del 25 al 30 de junio

Amor: Venus en Leo indica pasión. Debes aceptar que en esta semana tendrás días apasionados y llenos de amor, pero también habrán otros en los que la paz y la tranquilidad reinarán. No te acongojes, respira y disfruta de esos momentos.

Amor: Problemas laborales inciden en la relación. Céntrese en cosas más dulces que las deudas. Si no aprovecha el momento puede arrepentirse después.

Amor: Ten cuidado porque al parecer le quieres confiar tu corazón a quien no lo merece. Protégete ante todo, recuerda que tu también eres valioso.

Amor: Aunque lo asuste conocer gente nueva, no deje de asistir a ninguna reunión: la amistad ayudará a que olvide problemas sentimentales que se avecinan.

Amor: Se le presenta una oportunidad de oro. Trate bien a quienes lo acompañan porque en las buenas y malas hace falta con quién compartir.

Amor: Bajo los influjos de Venus en Leo pondrá orden en su vida doméstica. Pareja y familia pueden resistirse a su necesidad, pero cederán finalmente.

Amor: Pelean un poco y vuelven a amigarse casi enseguida. La vida sentimental del signo será feliz aunque agitada.

Amor: Si una herida emocional no ha cicatrizado, tiene que darse su tiempo. No le conviene reincidir ahora con un ex.