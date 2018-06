“Yo sí me quiero morir”, dice niño que sufrió fractura de pierna y no es atendido

La familia acusa de negligencia médica al hospital

Un menor que sufrió fractura de pierna y que está internado en un hospital de Colombia y que no fue atendido adecuadamente durante seis días, de acuerdo a la denuncia de sus familiares, no aguanta más y pide a gritos que lo dejen morir porque no resiste el dolor.

Su familiares denunciaron de negligencia a los médicos que no lo habían atendido ya que el menor de 11 años requería de una cirugía en la pierna derecha y en el hospital de Neiva, perteneciente a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Medimás y no habían realizado la operación.

“Yo sí me quiero morir”, grita el niño desde la cama de hospital.

El video fue compartido en las redes sociales y se viralizó.

Las imágenes llegaron hasta el diputado Julio César Díaz Cruz, que tomó el caso como propio y denunció las irregularidades en el sistema de salud.

“Pongo en conocimiento este aberrante caso de Negligencia Médica y administrativa que está pasando en Medimas Neiva”, destacó el diputado en sus redes sociales.

“El niño está tan desesperado que grita que lo dejen morir, que él no aguanta más. Es muy triste ver estos casos de indolencia e insensibilidad. El llamado urgente a las autoridades de salud del Huila para que le pongan freno a esto que está pasando con los usuarios”, denunció el legislador.

De acuerdo a noticieros Televisa, fue tal la presión en las redes sociales, que las autoridades de salud de Colombia se comprometieron a operarlo casi de inmediato.

Aunque se desconoce el estado de salud actual del menor.