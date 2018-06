Jóvenes y adultos experimentan en realidad virtual los estragos de usar el celular mientras conducen

Campaña busca que más personas dejen de usar el teléfono al conducir

Tras ver un video de realidad virtual Alexis Martínez dijo que quedó impactada al experimentar visualmente el choque de un auto. “Es casi real ver cómo puede cambiar la vida cuando volteas a ver el teléfono”, dijo la joven de 16 años. “Para uno se vuelve como una rutina estar viendo el teléfono a todo momento, pero debemos cambiar esa costumbre”, aseguró la joven, quien al igual de docenas de personas llegó al Expo Center al sur de Los Ángeles para participar en una campaña de prevención de conducción distraída.

“Yo todavía no tengo mi licencia, pero cuando la obtenga seré más cuidadosa al conducir”, aseguró la joven después de ver el video.

Otro participante, Jeff Juárez, de 22 años, dijo que pese a que él es un conductor cuidadoso y solo utiliza el teléfono en su vehículo con “manos libres” para ver las direcciones, sí piensa que se debe crear más conciencia.

“Podemos ver cómo las personas pierden sus vidas por algunos conductores descuidados”, dijo el joven.

La campaña de At&t “It Can Wait” (Puede Esperar) que esta en tour por todo el país, hizo una parada en el Expo Center esta semana para que los jóvenes que asisten a clases y diferentes actividades pudieran experimentar y analizar lo importante que es dejar el teléfono a un lado mientras se conduce.

Mediante el video de realidad virtual que dura alrededor de cinco minutos se puede ver cómo el simple hecho de leer un mensaje de tres líneas puede cambiar ya sea la vida del conductor o de personas inocentes. En la imagen se ve cuando el auto choca y después varias personas hablan de sus experiencias al perder un familiar, un conductor distraído que ha quedado en una silla de ruedas o un agente de la policía llegando al lugar de los hechos.

“Nuestro objetivo es salvar vidas. Actualmente, el mandar textos mientras se conduce es una epidemia y queremos enseñarles a las personas que tu vida no vale un mensaje de texto, un post, una selife o un snapchat”, dijo Christopher Johnson, portavoz de la campaña It Can Wait.

Estadísticas demuestran que diariamente al menos ocho personas mueren a causa de conducción distraída en Estados Unidos. Cuando un conductor ve su teléfono por unos cinco segundos sin detenerse, es como atravesar la distancia de una cancha de futbol con los ojos cerrados.

Un peligro inminente si la persona va en la autopista.

Este no es un problema de edad, pero más bien de costumbres, dijo Johnson.

“Los adultos han manejado desde antes que utilizaran el celular y piensan que lo pueden hacer. Los jóvenes han estado utilizando el celular y manejando más o menos el mismo tiempo y piensan que lo pueden hacer”, agregó. “El problema es de todas las edades. Todos nos distraemos. Pero cuando se es joven se puede comenzar a enseñar”.

La campaña It Can Wait reveló que al menos 9 de cada 10 conductores admitieron usar su teléfono en algún momento mientras conducen. De igual manera, la campaña que comenzó en el 2010 ha logrado que más de 25 millones de personas hagan la promesa de dejar sus teléfonos a un lado mientras conducen

Un momento para reflexionar

Tanto Martínez como Juárez dijeron que estarán más consientes de lo que los rodea cuando vean a alguien que esta conduciendo y mandando mensajes de texto.

“Yo he viajado con amigos y los he visto que usan su cellular, pero me da miedo decirles algo”, dijo Martínez. “Pero después de ver este video les diré que pongan su teléfono a un lado y tengan ambas manos en el volante”, añadió la joven.

La campaña estará viajando por toda la nación. Esta llega en forma de un cubo donde una de las paredes esta casi llena de nombres de personas que han fallecido a causa de un conductor distraído o han sido ellos el conductor distraído.

Para saber más acerca de la campaña y tomar la promesa de no utilizar el celular mientras conduce visite: https://www.itcanwait.com/es/home