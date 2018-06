Hermano de Lesandro “Junior” Guzmán Feliz llama “cáncer” a las pandillas

En entrevista con un canal de TV dominicano, habla sobre las alegaciones de que su hermano estaba en malos pasos

El hermano de Lesandro “Junior” Guzmán Feliz rechazó que el menor de 15 años tuviera algún problema con pandillas como la de “Los Trinitarios”, a la que se le atribuye el ataque que culminó en la muerte del adolescente la semana pasada.

Manny Ortiz, quien llamó al “Show del Mediodía” en República Dominicana, argumentó que si su hermano hubiese estado metido en malos pasos habría bajado armado de su casa para enfrentarse a sus rivales.

“Eso es una confusión, todos estamos confundidos. Si el jovencito hubiese tenido problemas como han salido a relucir, él no bajaba desarmado. El bajó desarmado y fue a prestarle cinco dólares a un amiguito que se lo pidió, y él bajó a llevárselo. Entonces, cuando estaban conversando, le dijeron vete para tu casa que yo también me voy. Cuando mi hermanito se vira que ya iba camino a su casa, se pararon tres carros y él se ‘esmandó” para atrás para la bodega…El lo que estaba haciendo era huyendo escondido, que si fuera una persona en problemas, por lo menos muere peleando para defenderse ”, sostuvo en la entrevista vía telefónica.

Ortiz, hermano por parte de madre, catalogó a las pandillas como un “cáncer” que hay que eliminar. “Este problema yo creo que ha unido más a la comunidad. Creo que tiene que haber un pare ya con eso de las ‘gangas’ (pandillas). Yo no le veo ningún sentido.

Eso nada más existe para dañar los afectados como los agresores, porque también las madres sufren. Ahora hay como 10 madres o 15 madres que ahora mismo no saben que hacer…”, manifesto.

“Las gangas, eso debe desaparecer. Eso es un cáncer. Eso es lo peor que debe existir. Eso no deja nada”, insistió.

El muchacho, que también reside en Nueva York, dijo estar preocupado por la condición mental de su madre.

“Mi madre ha cambiado totalmente, ya no es la misma mujer. Yo me quedo observándola y leo su lenguaje corporal. Mi madre está enferma. Ella todavía no se cree lo que está pasando…Es una situación muy preocupante. Yo siento mucho dolor por mi hermanito, pero por mi madre también al ver esto. Es algo desgarrador”, describió.

De acuerdo con el entrevistado, la familia ha recibido apoyo de la Policía, quienes mantienen un monitoreo constante del edificio de la madre.