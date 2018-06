Agenda de LA: Los eventos que no te puedes perder

Prepárate para empezar el feriado del 4 de Julio con una gran variedad de conciertos y festivales

Viernes 29

Película infantil

Toda la familia puede asistir a las sesiones fílmicas de verano del Skirball Cultural Center ( 2701 N. Sepulveda Blvd., Los Angeles), que en esta ocasión presenta “The Muppet Movie”, cinta de 1979 dirigida por James Frawley. Con el boleto de entrada, los visitantes puedes entrar antes de la proyección a las exhibiciones que actualmente alberga el centro, como “Leonard Bernstein at 100” y “The Jim Henson Exhibition: Imagination Unlimited”. El show es en el teatro al aire libre. No es necesario llegar sillas. Puertas abren a las 6:30 pm. La proyección es a las 8:30 pm. Boletos $7 a $12; gratis menores de 2 años. Informes (310) 440-4500 y skirball.org.

Sábado 30

Fiesta en el jardín

Por quinto año, el museo Norton Simon (411 W. Colorado Blvd., Pasadena) realiza A Night in Focus: Garden Party, en la que celebra la llegada del verano. Los visitante podrán explorar las vistas y los sonidos del jardín de esculturas, inspirado en el jardín de Giverny de Monet. Habrá materiales para dibujar en solitario o colaborar en proyectos con otros entusiastas del arte. Se pueden tomar como modelos las esculturas del exterior del museo o las pinturas y trabajos inspirados en la flora del jardín. Habrá música de jazz en vivo en el Garden Café durante toda la noche. De 5 a 7:30 pm. Gratis con el pago de entrada al museo. Boletos $12 a $15. Gratis para estudiantes con credencial y menores de 18 años. Informes (626) 449-6840 y nortonsimon.org.

Música urbana

Olvídense del escándalo de Farruko y el dinero escondido en los zapatos que introdujo al país. El reggaetonero puertorriqueño ya superó esos problemas legales y ahora está concentrado en su carrera como cantante. Viene al Microsoft Theatre (777 Chick Hearn Ct, Los Angeles) a presentar su más reciente álbum, “Gangalee”, y tendrá como invitado a Laryover. 8 pm. Boletos $39 a $99. Informes (213) 763-6030 y axs.com.

Fiesta mexicana El concierto que presentará esta noche el Ford Theatres (2580 Cahuenga Blvd E., Los Angeles) Yo te recuerdo: Homenaje a Juan Gabriel, incluye la participación del Mariachi Garibaldi de Jaime Cuéllar, del Ballet Folklórico de Los Angeles de Kareli Montoya, las cantantes Hermanas Núñez, entre otros. Se interpretarán algunas de las canciones más conocidas del cantautor Juan Gabriel, quien murió repentinamente en 2016. 7 pm. Boletos $42 a $67. Informes (323) 461-3673 y fordtheatres.org. Tarde de cumbia La serie de conciertos del Levitt Pavilion (2230 W. 6th St., Los Angeles) estará de manteles largos con la actuación de La Sonora Dinamita con Vilma Díaz, banda que estará celebrando con un cumbiazo la fiesta del 4 de Julio. Además del concierto musical, en el que se tocarán temas como “Escándalo”, “Qué bello”, y “Que nadie sepa mi sufrir”, habrá fuegos artificiales al terminar el concierto. A partir de las 6 pm. Entrada gratis. Informes levittlosangeles.org.

Malecón de Santa Monica Además de sus bonitas playas, los visitantes pueden darse una vuelta por el pintoresco Pacific Park del Santa Monica Pier (380 Santa Monica Pier, Santa Monica), donde se pueden subir a la gigantesca rueda de la fortuna y desde ahí mirar el mar, o a la montaña rusa o dar de giros en el Shark Frenzy. Además de estas atracciones hay juegos estilo carnaval. Hay paquetes familiares disponibles. A partir de las 12 pm. Entrada gratuita. Subirse a los juegos cuesta de $6 a $15. Informes pacpark.com.

Canta con ‘Grease’

Hace 40 años que se filmó la cinta “Grease”, con la que Olivia Newton John y John Travolta marcaron toda una época. Para celebrar sus cuatro décadas, el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) tendrá el concierto Grease Sing-A-Long, en el que los asistentes podrán corear al ritmo de una orquesta en vivo las ya clásicas canciones mientras el filme se proyecta en las pantallas gigantes del Bowl. Previo al show habrá presentaciones de los rockeros de Sha Na Na. Pre-show 7:30 pm. Show 8:30 pm. Boletos $12 a $127. Informes (323) 850-2000 y hollywoodbowl.com.

Sonidos latinos en LACMA

La serie Latin Sounds del Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta en esta ocasión a Louie Cruz Beltrán, cantante y percusionista que combina los ritmos salseros con el R&B, el jazz y el jazz latino. Ha trabajado con figuras como Ray Barretto, Mongo Santamaría, Tito Puente y Francisco Aguabella. Más recientemente ha colaborado con estrellas como Natalie Cole, Gladys Knight, Stevie Wonder, Smokey Robinson y Poncho Sánchez. 5 pm. Entrada gratis. Informes Informes (323) 857-6010 y lacma.org.

Lunes 2

Sesión de baile

En la Jam Session que presenta el Ford Theatres (2580 Cahuenga Blvd E., Los Angeles) cada lunes, la Versa-Style Dance Company pondrá la muestra de cómo se baila el hip-hop y la danza afrolatina a los asistentes a estas lecciones gratuitas. Los talentosos integrantes de esta tropa darán una muestra de su especialidad y enseñarán los movimientos necesarios para que nadie se quede sentado luego de aprender los pasos. Se recomienda llegar ropa y zapatos cómodos. Recomendado para todas las edades y todos los niveles de conocimiento de danza. 7 pm. Entrada gratis. Informes (323) 461-3673 y fordtheatres.org.

Martes 3

Cine en LACMA

La cinta “The Secret of NIMH” se proyectará en el Los Angeles County Museum of Art (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles) como parte de la serie de matinée de los martes. Dirigida por Don Bluth, el filme basado en la novela de Robert C. O’Brien, relata la historia de un ratón de campo que para salvar la vida de su hijo enfermo debe buscar la ayuda de una colonia de ratas, con quienes tiene un nexo más profundo de lo que ella sospechaba. 1 pm. La proyección es en el Bing Theatre. Boletos $2 a $4. Informes (323) 857-6010 y lacma.org.