Gran victoria para Fernando del Solar en su pleito contra Ingrid Coronado

La actriz no acudió al llamado de un juez

La presentadora mexicana Ingrid Coronado y sus represen­tantes legales, solicitaron una au­diencia ante el juzgado segundo de lo familiar de la Ciudad de México, para la disolución de bienes en sociedad que hay entre ella y su aún esposo, Fernando del Solar, además de pedir al juez que aumente la pensión que el argentino, otorga a sus hijos actualmente, pero para el colmo de los males, la conductora del programa de TV Azteca “Venga la alegría”, no se presentó.

Cabe destacar que Corona­do, no ha aceptado los acuerdos que Fernando le ha ofrecido para compartir de manera justa y equi­tativa entre ambos, el dinero que resulte de la venta de inmuebles que lograron el tiempo que estu­vieron juntos, razón por la que In­grid promovió un incidente en el juicio de divorcio, al que ella, sus abogados y sus supuestos testi­gos no llegaron el pasado jueves, en punto de las 11:00 a.m., a las ofi­cinas del juzgado, mientras que el sudamericano sí asistió con testigos y representantes legales, por lo que el juez declaró confesa a Ingrid, lo que quiere decir que “el que ca­lla otorga”, y lo resuelto será en beneficio de Fernando Del Solar, y en breve, se dará a conocer la sentencia por parte del juez, en el que a Coronado no le quedará de otra que acatar el veredicto.