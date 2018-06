El poder del voto para diputados y senadores en México

En la política mexicana moderna el partido victorioso ha tenido que negociar con una composición de alianzas en el Congreso

MÉXICO – Más allá de una posible victoria de Andrés Manuel López Obrador (AMLO), candidato de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena, Encuentro Social y PT) a la presidencia de México, quien se perfila como favorito en la mayoría de las encuestas, el futuro del país está en manos del congreso: de éste dependerá que el presidente de la República logre o no sus proyectos.

Por ello en los últimos días AMLO llamó urgentemente a una propuesta de ‘voto parejo‘ a Morena y sus respectivos aliados a las diputaciones y senadurías así como a gobernadores en el caso de los estados donde se renueva a los mandatarios: busca tener el control total de su proyecto de Nación.

De acuerdo con algunas de las últimas encuestas sobre las intenciones de voto en el legislativo, el Movimiento de Regeneración Nacional se perfilaba para obtener los mejores resultados en las elecciones a diputados y senadores, aunque aún sin la mayoría absoluta, es decir, tendría la mayoría pero las fuerzas políticas aliadas.

Un sondeo de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) estimó a mediados de junio que Juntos Haremos Historia podrían obtener 238 diputados de 500 y 61 de los 128 senadores.

Desde la década de los 90, en la política mexicana moderna el partido victorioso ha tenido que negociar con una composición de alianzas. Durante la administración de Enrique Peña Nieto, el PRI y el Partido Verde negociaron con el PAN y el PRD para sacar adelante ocho reformas estructurales a cambio de otros proyectos y esto generó una serie de contrapesos al mandatario.

Volver a una mayoría absoluta preocupa a algunos sectores. “No demos un cheque en blanco a los candidatos“, advirtió recientemente Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) al solicitar un voto “razonado‘‘ y diferenciado.

A decir de analistas políticos, una votación del mismo partido (si así fuera por Morena) en ambas cámaras legislativas significaría un cambio radical en el trabajo del congreso que hoy tiene una agenda propia y siempre basada en las negociaciones y acuerdos.

“Es muy complicado por la fórmula electoral que se tiene el país que un partido obtenga mayoría absoluta en ambas cámaras, pero si pasara que Morena por sí misma ganara la mayoría cambiaría la forma de hacer política porque la actividad legislativa estaría reservada a las prioridades del Ejecutivo“, advirtió Kemvirg Puente politólogo especializado en temas legislativos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“Sería devastador. Teniendo todo a favor podría hacer lo que le dé la gana: aprobar o eliminar leyes, normas, mover altos funcionarios, poner a los personajes que le convengan, etcétera: Con ésto estaría reduciendo los márgenes de democracia“, observó el politólogo Fernando D´Worak.

La incertidumbre principal entre los observadores políticos radica en que no se sabe exactamente que quiere cambiar el candidato favorito. “En la campaña de López Obrador hay promesas de carácter muy general, no hay agenda fija para analizar, ni los cambios, no se tiene claro. No podríamos decir cuáles van a ser estos“, agrega Puente.

Desde el electorado hay dos escenarios claramente marcados. En algunos estados como en Durango, donde los candidatos saltaron de un partido a otro (Mariana Vitela, candidata a diputada se fue del PRI a Morena, por ejemplo), los electores se inclinanan más a una votación diferenciada mientras que en otros (la Ciudad de México entre ellos), las encuestas apuntan a un sufragio completo a favor de AMLO y toda la planilla que representa.

Como sea, el rey de la gobernanza en el futuro será el Legislativo, sea como sea que quede el voto.

TENDENCIAS

Diputados y Senadores

Morena 39 %

PAN 21%.

PRI 16%

PRD, PT y PVEM 5%

Movimiento Ciudadano 4 %

Encuentro Social 3 %

Nueva Alianza e Independientes 1%

Fuente: Parametría