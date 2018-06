Marco Fabián aparece en un video apoyando una candidatura y sería sancionado

Selección Mexicana @marcofabian_10 @marianaboy_ @carlosgonzalezvecino candidato a Diputado Federal para la Miguel Hidalgo. PVEM! C.E.N!Partido Verde Ciudad de México Partido Verde Ecologista México #delegacionmiguelhidalgo #cdmx🇲🇽 #vecinocarlos #devecinoavecino #cumplirypunto

A post shared by Carlos Gonzalez (@carlosgonzalezvecino) on Jun 27, 2018 at 3:39pm PDT