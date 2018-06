Rusia 2018: Playlist futbolera para que acompañes tu euforia en los octavos de final

Escucha las mejores rolas que han hecho vibrar al fútbol mundial a lo largo de dos décadas

¿Estás tan emocionado como nosotros por lo que está pasando en este Mundial? Te compartimos una lista de canciones para acompañar tu euforia.

1. Waka Waka

La canción de Shakira y el grupo sudafricano Freshlyground fue seleccionada por la FIFA como la oficial de la Copa Mundial de Futbol de 2010.

2. Waving Flag

Aunque el artista somalí-canadiense K’naan se inspiró en Somalia y la aspiración a la libertad para escribir esta pieza, en 2010 fue retomada por Coca-Cola como parte de su promoción durante el Mundial de futbol celebrado en Sudáfrica. El cover en español fue interpretado por David Bisbal.

3. Adrenalina

La rola grabada por los cantantes puertorriqueños Wisin, Jennifer López y Ricky Martin fue todo un hit durante la Copa Mundial de Futbol 2014.

4. La Mano de Dios

Éste es el nombre que le pusieron al gol que anotó Diego Maradona en el partido de Argentina vs. Inglaterra durante los cuartos de final del Mundial de 1986, y para el cual el futbolista usó la mano, aunque lo confesó años después. La melodía, de Rodrigo Bueno, fue creada en homenaje al jugador.

5. La Copa de la Vida

El sencillo de Ricky Martin fue la melodía oficial de la Copa Mundial de Futbol de 1998, la cual cantó en la final de esta competencia.

6. La La La

Este tema grabado por Shakira y el músico brasileño Carlinhos Brown fue utilizado para el Mundial de Brasil 2014.

7. Santa Maradona

Esta pieza, del grupo Manu Chao, hace alusión al jugador Diego Maradona y a la locura del futbol.

8. Gol de mi Corazón

La banda colombiana Doctor Krápula es conocida por crear música con la cual busca generar conciencia en torno a temas sociales. Con el tema “Gol de mi Corazón”, lanzado en 2011, reflejaron cómo se vive el futbol de manera local y su deseo por acabar con la guerra y la violencia.

9. Maradona

Andrés Calamaro cantó este número de rock en español en honor al astro argentino, como parte de su álbum ‘Honestidad Brutal’, en 1999.

10. Fut Callejero

El trabajo del grupo La Maldita Vecindad habla de la forma en la que el futbol se juega en las calles entre amigos, de cómo fomenta la diversión en lugar de la violencia y de que va más allá de verlo en la televisión.

11. Hala Madrid, y Nada Más

Tras ganar la décima Copa de Europa en 2014, el Real Madrid lanzó, junto con el apoyo del compositor marroquí-sueco RedOne, un nuevo himno. Para la grabación participó todo el equipo con su voz.

12. Boom

Este fue el cántico oficial del Mundial en 2002, interpretado por la artista americana Anastacia.

13. The Time of Our Lives

En 2006, este tema grabado por Il Divo y Toni Braxton fue el oficial para la Copa Mundial de Futbol.

14. Live it Up

El sencillo de Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi fue seleccionado como oficial para este Mundial de Rusia 2018.

15. We Are One

Esta tonada de Pitbull con Jennifer López y Claudia Leitte estuvo en boga durante el Mundial de Brasil 2014.

16. Can You Hear Me

Fue escrita por Enrique Iglesias, junto con Steve Morales y Frankie Storm, y resultó seleccionada como la oficial para el Campeonato Europeo de Futbol 2008.

17. Força

La melodía de Nelly Furtado fue elegida como oficial para el Campeonato Europeo de Futbol en 2004, en Portugal.

18. We’re in This Together

La música de Simply Red fue la más sonada en Inglaterra durante el Campeonato Europeo de Futbol de 1996.

19. Un’Estate Italiana

Este fue el sencillo oficial durante la Copa Mundial de Futbol en 1990, en Italia. Los intérpretes fueron los artistas Edoardo Bennato y Gianna Nannini.

20. Campione 2000

La composición del músico sueco E-Type acompañó a los jugadores y aficionados durante el Campeonato Europeo de Futbol en el 2000. La competencia se llevó a cabo en Holanda y Bélgica.