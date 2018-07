¿Marjorie De Sousa esconde nuevo embarazo?

Los fanáticos de la actriz creen que con ropa holgada está intentando ocultar un nuevo estado de gestación

La protagonista de telenovelas Marjorie De Sousa compartió una fotografía que ha desatado críticas y burlas además de preguntas de embarazo.

La venezolana publicó una imagen en la que aparece con lo que podría describirse como un jumpsuit, en color amarillo. Junto a la imagen escribió: “Acéptate tal como eres, modifica lo que te incomoda, si quieres puedes, te toca trabajar duro. Mientras mas fuerte te haces más pruebas te tocan ÁMATE gracias Dios por tanto“.

Sin embargo el texto pasó desapercibido debido a su vestimenta y ahí fue en donde empezaron las críticas y las preguntas indiscretas. La usuaria @kary_nm@ escribió “marjodsousa serás mami otra vez“. Mientras que merlafalcon@lilymilano le comentó que nada “tiene que ver lo luchona con la ropa que te pones? Hay cosas que no favorecen y pues no se le ve bien es todo!”. Y otros incluso ahora dicen que además de hacer show o drama hace el ridículo @marlenelampe79 argumentó “A parte de showsera ridicula”.

Otros también llegaron a decir que parecía payaso con esa ropa, como lo manifestó @mariza_enero “no entendí porque el traje de payaso y bastante ancho en todos lados y no de forma para nada y el color a ti fatal. me imagino ella sabe que no le luce y la puso como para mostrar algo ya que ella es hermosa pero bueeee”.