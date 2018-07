Atala Sarmiento asegura que Televisa le quiso pagar una miseria

Se cayó un proyecto para enfrentar a "Ventaneando"

Esta semana la productora de televisión mexicana, Carmen Armendariz confirmó que buscó a Atala Sarmiento para formar parte de “Intrusos”, un programa en Televisa integrado por los exconductores de “Ventaneando“, de TV Azteca.

Armendariz dejó entrever que la presentadora no aceptó la propuesta por motivos económicos.

La comunicadora de 45 años dio su versión de los hechos este miércoles en entrevista con Javier Poza de Radio Fórmula.

“Carmen me llamó un domingo 6 de mayo y me dijo que tenía un proyecto, nos vimos, me habló del proyecto y me dijo quienes eran los candidatos. Tuve que tomar una decisión muy rápida y había cosas que no eran de mi preferencia, porque cuando salí de ‘Ventaneando’ me vi en la posibilidad de hacer otra cosa, pero hacer esto era lo mismo”, explicó.

“El 15 de mayo sí estuve en el sexto piso de Televisa, pero ese día nadie lo mencionó. Hablé con los ejecutivos, a lo mejor ellos le dijeron que pedí mucho dinero, pero eso es relativo. Yo siempre he sido ubicada. Lo que él no le contó fue que me ofreció algo muy bajo”, agregó.

Muchos fueron los rumores que calificaron a Atala como una “diva” que pedía mucho dinero, situación que la molesta y niega.

“Sé lo que valgo, tengo mucho tiempo en la TV. Me parece muy sucio que se manejen así las cosas en los medios, yo no tengo porque darle cuentas a nadie de lo que gano”.

Atala dijo que esperará un buen proyecto, negó que exista alguna posibilidad de regresar a TV Azteca y dijo que quiere trabajar en un programa de espectáculos pero en un formato diferente a “Ventaneando”, al que calificó como “el mejor programa” y a Pati Chapoy como “una gran maestra”.