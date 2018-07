Juez de ‘La Academia’ reprueba talento y pide cambiar a participantes

Arturo López Gavito quiere que cambien a los participantes

Arturo López Gavito tuvo un mal sabor de boca con los talentos tras la primera gala de “La Academia“. El juez de hierro señaló que las voces, no son dignas para el regreso de un programa que representa la celebración de los 25 años de TV Azteca.

“Me hubiera gustado algo mejor en materia de voz y de capacidad de trasmitir en el escenario. Después de lo hoy, lo que me pregunto es, ¿por qué no hacer cambios de alumnos? Sino funcionan como pensaron, sería inteligente hacer cambios, afuera hay gente más talentosa y confieso que me gustaría que esto sucediera, la producción tiene la lección de que en este primer concierto fallaron las vo­ces”, comentó.

Gavito, recalca que en este casting le dieron más peso a las historias de vida.

“Me parece que tenemos 15 participantes que no demostra­ron nada poderoso, tengo más esperanza de escuchar sus vo­ces la semana entrante“, añadió.

Descarta que en esta gene­ración existan estrellas como Yuridia, Yahir, Carlos Rivera, Nadia, Víctor García entre otros.

“No, no no lo veo, me parece que la gente más rescatable son los extranjeros, el chico que vie­ne de Chile, la niña de Hondu­ras y la de Guatemala y tal vez Marian, que fue la última en en­trar al programa”, finalizó El juez de hierro.