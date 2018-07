La “rabiosa” bienvenida que le dieron a Ivanka Trump en su visita a Syracuse

La hija del presidente Donald Trump, Ivanka fue el último funcionario de la administración del maganate en ser acosado públicamente por manifestantes en una campaña por denunciar su complicidad con las recias políticas migratorias del gobierno actual.

Ivanka Trump fue recibida rabiosamente por un grupo de manifestantes en Syracuse, Nueva York este lunes, después de una reunión con el representante republicano John Katko para discutir la educación vocacional y el desarrollo laboral.

De acuerdo con el Syracuse Post-Standard, unas 100 personas se reunieron afuera del Instituto de Tecnología en la Escuela Secundaria Central de Syracuse, donde se llevó a cabo la conversación, cantando “Vergüenza” y “¿Qué pasa con los niños?”.

Algunos manifestantes también portaban pancartas denunciando a Katko y gritaban consignas llamándolo cómplice de las políticas de la administración Trump.

Yelling ‘What about the children,’ 100 protesters greet Ivanka Trump in Syracuse https://t.co/VTXoalukdq pic.twitter.com/a1iS3qAkXD

— John Laprise, Ph.D. (@JohnLaprise) July 10, 2018