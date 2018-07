“El Bronco” regresa a Nuevo León para gobernar… y ¡se enfrenta a tres demandas en su contra! 

Es acusado de presunto uso y desvío indebido de recursos del gobierno del estado para obtener las firmas necesarias para contender por la presidencia de México

MEXICO – Después de hacerse de 2.9 millones de votantes como candidato independiente a la presidencia de México, Jaime Rodríguez “El Bronco” regresó a Nuevo León, para seguir al frente de la gubernatura (que había dejado encargada con una licencia) para encontrarse con su tercera demanda legal en el estado durante 2018; la cuarta, si se suma la que interpuso la Fiscalía Especializada contra Delitos Electorales (Fepade).

¿Las razones? Por el presunto uso y desvío indebido de recursos del gobierno del estado para recaudar las 866,593 firmas que exigía la ley y conseguir la candidatura sin partido camino a la presidencia de la República.

“Presentamos la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción del estado a partir de una investigación que realizó el INE”, anunció Leonel Jasso, abogado de la iniciativa ciudadana ‘Ahora Nuevo León’. “El gobernador probablemente usó al menos 656 servidores públicos para sus fines personales”.

En junio pasado, el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo públicas practicas ilegales por parte de los independientes quienes, supuestamente presionados por la ley que les obligaba a tener un mínimo de apoyo ciudadano, se valieron de todo tipo de artimañas para lograr el objetivo.

El INE dijo que El Bronco inventó firmas y utilizó a gente de su administración estatal para juntar el apoyo a sus aspiraciones y, por ello, avisó a la Procuraduría General de la República, el Servicio de Administración Tributaria y a la Contraloría y Transparencia de Nuevo León. Jaime Rodríguez negó todas las acusaciones pero ninguna autoridad ha esclarecido el caso.

“La fiscalía (anticorrupción de Nuevo León) debe abrir una denuncia penal para que pague el gobernador y no solo él, sino los servidores públicos y la contralora, por ejemplo, que estuvieron involucrados”, comentó Jesús González Ramírez, coordinador de Ahora Nuevo León.

El fiscal anticorrupción, Javier Garza y Garza, quien fue electo por el congreso local y es un hombre cercano al ex gobernador priista Natividad González, no se ha pronunciado al respecto sobre esta última denuncia ni dos más que interpusieron otras organizaciones sociales como Redes Quinto Poder (RQP) por el mismo delito.

“Investigar al gobernador con licencia es una de las pruebas que tendría que pasar, como mínimo deseable, el fiscal anticorrupción: no sabemos por qué no han actuado porque este no es un asunto electoral, sino de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos”, observó Juan Manuel Ramos, director de RQP.