Warner Bros. planea gastar $100 millones en un teleférico hasta el cartel de Hollywood

El Hollywood Skyway llevaría a los pasajeros en un viaje de 6 minutos desde Burbank hasta el icónico letrero

Foto: the hollywood sign (twitter)

Durante décadas, tomar la foto perfecta del icónico letrero de Hollywood ha sido complicado. Ahora, Warner Bros. está listo para invertir hasta $100 millones de dólares en una idea que ha existido durante años: un teleférico.

El presidente de la Cámara de Comercio de Hollywood, Leron Gubler, dijo que aunque la idea se ha propuesto durante años, ahora tiene más sentido: “La propuesta que ha presentado Warner Bros. cambia la dinámica de inmediato, cambia las reglas del juego”.

El denominado Hollywood Skyway despegaría desde un estacionamiento de Warner Bros. en Burbank y llevaría a los pasajeros en un viaje de 6 minutos hasta el letrero. Se trata de una de varias propuestas que la ciudad de Los Ángeles está considerando para mitigar el tráfico en el área.

Sin embargo, Marian Dodge, presidenta de Friends of Griffith Park, un grupo sin ánimo de lucro dedicado a la conservación del hábitat, dijo que la organización no lo tiene claro: “Va a atraer a mucha gente, y por lo tanto, tendrá un gran impacto en el hábitat y aumentará el peligro de incendios”, dijo, añadiendo que “todavía no resuelve el problema de lograr que los residentes locales tengan acceso a Griffith Park”.

Por su parte, Gubler dijo que Warner Bros. propone compartir parte de los ingresos de la atracción, que incorporará un componente educativo, con la ciudad, lo que podría ayudar a mantener Griffith Park.