Esquina migratoria: violencia doméstica pone traba a solicitud de ciudadanía

Apliqué para la ciudadanía en el 2017. Tengo 31 años de emigrado. Fui e hice la entrevista y todo lo debido y me dieron un papel de que estaba aprobado. Pero como en dos meses me llegó una carta de remoción y tengo corte en septiembre de este año. En mi récord solo tengo una violencia doméstica pero eso fue en el 2004 y no hubo golpes ni sangre. Fui con una abogada y me dijo que ella agarra el caso y que califico para un relief, pero que necesito llevarle una carta donde mi exesposa me perdone. Pero ya no tengo contacto con ella desde el problema. ¿En realidad necesito esa carta? ¿Ustedes me podrían ayudar? Soy de bajos recursos, no tengo mucho dinero.

No hay ningún requisito legal que indique que una carta de tu exesposa pueda favorecer tu caso, pero quizá el criterio de tu abogada probablemente sea que esto mejoraría tu imagen ante la corte y mostraría que ese problema quedó en el pasado, lo que probablemente ocurriría.

El juez que verás en septiembre seguramente va equilibrar todo lo bueno y malo en tu vida y en una balanza justa para determinar si se te permite permanecer en Estados Unidos. Como no tienes contacto con tu exesposa, quizá sirva obtener comprobantes de tu buena conducta moral como un récord criminal limpio, que has cumplido con tus impuestos o prosperidad en tu trabajo o en tu profesión. Estos documentos y pruebs serían buenos elementos para inclinar la balanza a tu favor. Buena suerte.

Advertencia

Estas respuestas no se deben tomar como una asesoría legal para ningún individuo, caso o situación particular. La situación expuesta en una pregunta no revela todo el historial migratorio de una persona. Debido a la complejidad de la ley migratoria, se recomienda consultar con un abogado de inmigración o representante acreditado por el gobierno federal para recibir asesoría legal individualizada antes de comenzar cualquier trámite migratorio