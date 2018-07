Censo 2020: Lideres Nacionales llaman a oponerse a la pregunta sobre ciudadanía

'Hacer que no nos cuenten es una forma de silenciar nuestra voz en el proceso político y negar a nuestras comunidades una parte justa de los recursos'.

Después de agregar la pregunta sobre la condición migratoria de las personas que responden al cuestionario, el Ministerio de Comercio, encargado del Censo, está solicitando comentarios públicos relativos a esta pregunta que ha causado revuelo general y que, según expertos, podría hacer fracasar al próximo censo.

En una conferencia de prensa telefónica, líderes de diversas organizaciones sociales a nivel nacional realizaron un llamado a las distintas comunidades para que entreguen sus comentarios (Census Internet link here) antes de la fecha límite fijada para el 7 de agosto de este año. Después de esta fecha, el Congreso aprobará el cuestionario final.

En marzo pasado el Ministro de Comercio, Wilbur Ross, ordenó al censo agregar la pregunta sin haberla sometido a ningún tipo de prueba. Ross habría engañado al Congreso y a las partes interesadas sobre una supuesta necesidad del Departamento de Justicia de obtener datos sobre el estatus migratorio de cada persona que responda al censo.

Los expertos fueron enfáticos en denunciar que la pregunta pondría en un serio peligro los esfuerzos en lograr un conteo lo mas completo y exacto posible.

Para Arturo Vargas, las intenciones políticas de la presidencia son claras; se trata de “al no contarlos, hacer desaparecer a los latinos de la faz del país. Y eso es exactamente por lo que los latinos tenemos que luchar. Tenemos que asegurarnos que cada uno de los latinos en Estados Unidos sea contado. Esta es una forma de asegurarnos de tener voz en la democracia estadounidense y que las comunidades obtengan lo que les corresponde justamente: la representación política. Así podremos tener una voz en el Congreso y en las elecciones”, aseveró Vargas, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Nombrados (NALEO).

El censo tiene una importancia primordial en el desarrollo del país y sus comunidades. Sus resultados definen cómo se asignan los presupuestos y las elecciones en casi todos los niveles de la sociedad y el gobierno. El censo nos puede mostrar las tendencias demográficas y los resultados generales de las políticas sociales. Según los expertos el censo es un compromiso cívico en el cual cada persona cuenta por igual.

Al momento, los líderes informaron que existen siete juicios federales en contra del Departamento de Comercio para que cancele la pregunta sobre ciudadanía. Vargas agregó que los intentos de intimidar a los latinos corresponden a un miedo al poder político que estos pueden desarrollar. “Hacer que no nos cuenten es una forma de silenciar nuestra voz en el proceso político y negar a nuestras comunidades una parte justa de los recursos. Ese será el impacto de asustar a los latinos de ser contados en el Censo 2020 y tenemos levantarnos en contra de esto”, dijo.

Vanita Gupta, Presidenta y Directora Ejecutiva del Fondo de Educación de la Conferencia para el Liderazgo, dijo que el próximo censo es “uno de los mas importantes temas de los derechos civiles en el país en estos momentos”. Gupta dijo que cada persona tiene en estos momentos la oportunidad de asegurar que el conteo sea justo y preciso para todas las comunidades. Se está invitando al público a dejar sus comentarios sobre el censo y sus preguntas y eso significa que la gente puede “hablarle directamente a la Presidencia Trump sobre las acciones engañosas que socavan la integridad del censo del 2020”, dijo.

La Liga Nacional Urbana, National Urban League, fue fundada en Nueva York en 1910 para ayudar a los afroamericanos a integrarse a la vida urbana. Según esta histórica organización, el próximo censo será la mas importante cuenta para la comunidad afro-americana “en la historia moderna” debido a los desafíos sin precedentes que el Censo ha enfrentado por décadas.

“Un conteo incorrecto sería severo para la población negra cuyas comunidades rurales y barrios marginales serían afectadas de gran manera en el financiamiento federal, la representación política y la igualdad de derechos bajo la ley,” aseveró Jeri Green, Asesora para Censo 2020 de la Liga Nacional Urbana.

“Esta decisión (de agregar una pregunta sobre la situación migratoria de las personas) esta moralmente en bancarrota y afectará a todos, incluidas las comunidades que ya se encuentran en peligro de no ser contadas correctamente, incluidos la gente de color, niños pequeños y residentes rurales y urbanos de bajos ingresos. No podemos permitir que conviertan al censo de un procedimiento esencial no partidista a una peligrosa arma política”, dijo Gupta.

Fernando A. Torres es un autor y periodista independiente. Esta nota fue escrita para Ethnic Media Services y La Opinión.