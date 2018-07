¿Irina Baeva reconoce así su romance con Gabriel Soto?

Mira el video de su reacción en 'Despierta América'

Aunque este rumor lleva más de un año, y se dijo que la actriz podría haber sido la tercera en discordia y uno de los motivos del divorcio de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, Irina Baeva fue tomada de sorpresa y con estas imágenes podría por fin reconocer que sí hay algo más que una amistad entre ellos.

La participantes de la nueva temporada de ‘Mira Quién Baila’ fue abordada por ‘Despierta América’ para preguntarle por su próxima participación en el reality de Univision que comienza el próximo domingo 29, y de paso la enfrentó con la foto que publicó la revista TvyNovelas, donde se los ve a Gabriel y ella festejando la final del Mundial en Rusia.

“Pues ahí tienen su foto, muchas gracias”, dijo la actriz molesta, dejando más sorprendido al televidente con su respuesta que ella misma viéndose balconeada.

La actriz fue parte del equipo de Televisa en la cobertura del Mundial y se instaló en Rusia por dos meses. Pero Gabriel Soto no tenía que trabajar allá, y sin embargo allí estaba. Y aunque no habían sido captados juntos, al final del viaje los “cazaron”. Aunque al llegar a México ella desafiante dijo que cuando viera la foto hablaría, no se imaginó que ese momento llegaría y así reaccionó.

Recordemos que los rumores de romance entre Irina y Gabriel comenzaron cuando ambos protagonizaron la telenovela ‘Vino el Amor’, y luego la obra de teatro ‘Por qué los hombres aman a las cabronas’.

Siempre ambos lo desmintieron, pero como dice el dicho: ‘una imagen habla más que mil palabras’. Y la reacción de la actriz más que la imagen.